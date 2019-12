Por ir a exceso de velocidad joven derrapa y muere; Cancún

Una persona murió luego de que deparó al momento de pasar por una curva a exceso de velocidad, esto entre el bulevar Colosio y la avenida Bonampak; lamentablemente, segundos después de estrellarse contra el piso murió, en tanto en ese momento no habían identificado al occiso.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 10:40 horas, cuando al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades que en la dirección citada un motociclista que iba a exceso de velocidad se estrelló en el Distribuidor Vial y falleció producto del golpe.

Tras la denuncia, elementos de la Policía de Tránsito y una ambulancia particular acudieron al sitio; al llegar confirmaron el deceso del hombre, por lo que dieron parte a los agentes de la Policía Ministerial y al personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para el levantamiento del cuerpo.

Se supo que el occiso aún no ha sido identificado, aunque otras versiones apuntan que ya fue reconocido por sus familiares, además el difunto al momento de tomar la curva demasiado aprisa en su motocicleta RSK sin placas, derrapó y se golpeó, hay que destacar que en una parte de la banqueta había un pedazo de carne, pero se desconoce si pertenece al cuerpo del joven o es parte de carne que fue a comprar al super.

Hasta el momento las investigaciones apuntan que él tuvo la culpa al no bajar a velocidad y no de los conductores y en particular del taxista que estaba cerca del lugar, ya que en un principio se pensó que el conductor del taxi obstruyó el paso, pero eso fue desmentido.

Cabe mencionar que los accidentes en motos en este destino es muy común, ya que en su mayoría no tienen la educación vial y se atraviesan en el camino de los automovilistas, provocando que choquen y en algunos caso hasta lleguen a la muerte.