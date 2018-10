Plazas de Cancún refuerzan su seguridad

Las plazas comerciales de Cancún y en todo el sureste van en aumento y se adaptan a la nueva realidad en materia de seguridad que se vive en este bello punto turístico, aplicando nuevas medidas de control y vigilancia cada vez más estrictas, reconoció el presidente de la Asociación de Plazas Comerciales de Cancún y del Sureste, Eduardo Galaviz Ibarra.

Destacó que se está llegando al punto de que inversionistas están perdiendo la confianza de continuar invirtiendo, por lo que celebró el voto de confianza para los nuevos responsables de seguridad pública en la entidad y de Benito Juárez, José Alberto Capella y Jesús Pérez Abarca, respectivamente, así como el próximo fiscal de la entidad.

En entrevista minutos antes de que fuera asaltado un banco en la Plaza Punta Tulum al inicio del bulevar Luis Donaldo Colosio, dijo: “ya están nombrados, no podemos esperar que no van a hacer bien su trabajo, confiamos en que sí se dé, esperamos que se den resultados a corto plazo, que se den a conocer las estrategias, porque no solo es decir, vamos a poner 3 mil cámaras, porque sólo regis­tran, pero no previenen, ni protegen”, acotó.

Detalló que ante la pregunta de qué se hace en el sentido de ¿cómo evitar que maten a alguien? Contestó: “Si sabes un lugar donde venden droga, si sabes de una extorsión, si sabes de un problema de un bar, un comercio que tiene algunas cosas irre­gulares y no lo clausuras”, destacó.

El representante de las plazas comerciales y directivo del Observatorio Legislativo y Munici­pal, expresó que ante la próxima inauguración de plazas comerciales, por lo menos dos grandes, ex­presó que se espera que tengan mayor cobertura en las afueras por parte de Seguridad Pública estatal y municipal, ya que los incidentes más fuertes.

“Son alrededor de las plazas como son centros de atracción, se dice que por la plaza fulana de tal se dio este incidente, entonces se toma un punto de referencia, más ya hay una serie de pronun­ciamientos de diversas plazas quienes reconocen egresos importantes en seguridad”, mencionó.