Playenses hermanos Vela, ejemplo de paciencia: Armando Archundia

Hermanos Vela ejemplo de paciencia: Armando Archundia.

Los jóvenes talentos de Solidaridad y de la región no tienen un camino fácil, comentó Armando Archundia Téllez, director de arbitraje de IFA7, durante su estancia en Playa del Carmen en donde los invitó a tener paciencia y mirar los casos de los hermanos Vela que actualmente juegan en ligas de otros países y la nacional.

El futbol mexicano se encamina a una nueva normalidad debido a la contingencia sanitaria por lo que la organización, equipos y estadios se sujetan a nuevas reglas, explicó en entrevista desde Playa del Carmen, Benito Armando Archundia Téllez, director de arbitraje de IFA7.

“El futbol mexicano cambió, la pandemia, no solamente a México, sino a nivel mundial, se suspendió el torneo anterior en muchos países, se reactivó, sabemos que el futbol profesional se mueve con el sustento económico que hace a los grandes inversionistas, cambió la modalidad, hoy 12 equipos participan para jugar una liguilla, no hay público en los estadios, solamente en Mazatlán que ya se apertura, lo hará el Necaxa en breve con las medidas necesarias”, comentó en entrevista.

Dijo que personalmente no le convence el que solo clasifiquen doce de 18 equipos, mientras que seis se quedan fuera, sin embargo reconoció que fue una decisión de los directivos, por lo que confió que los equipos mexicanos sigan creciendo y participen en la Copa del Mundo con más jugadores de exportación como lo está haciendo Raúl Alonso Jiménez.

“El joven tiene sueños, tiene que perseguir sus sueños, sabemos que de repente se desilusionan cuando no se les dan las cosas en su momento, pero la paciencia es la mejor virtud que puede tener el ser humano, tarde o temprano a fuerza se les da, la calidad no está peleada con la edad, mucho menos, están los claros ejemplos, Carlos Vela no jugó en Guadalajara en Primera División, debutó más fácil en Inglaterra que aquí en México”, señaló.

Cabe mencionar que durante su visita a Playa del Carmen, el maestro del arbitraje, Armando Archundia, habló del talento mexicano y el papel fundamental de los jóvenes en la construcción de nuevos talentos y ejemplificó el caso de los hermanos Vela, ambos solidarenses, y su importancia en el futbol nacional y mundial.

