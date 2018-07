Playas de Quintana Roo en regla para temporada alta : COFEPRIS

Playas y alcohol en regla para temporada alta : COFEPRIS

El titular estatal de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Miguel Alejandro Pino Murillo, expuso que se verificaron 23 playas en su calidad del agua, además de que el sargazo no provoca ningún daño, lo anterior con motivo de la próxima temporada vacacional de verano.

“Actualmente todas las playas de Quintana Roo son aptas para uso recreativo, así que pueden bañarse o nadar cualquier persona que nos visite, así como la ciudadanía del estado”, recalcó el funcionario.

Al realizar un recorrido por Playa Tortugas, se constató que efectivamente el sargazo da un mal aspecto y olor, pero no produce ningún daño a la piel, no obstante a muchos turistas no les agrada este aspecto, de ahí que tanto hoteles como prestadores de servicio retiran del borde del mar este vegetal marino.

Verificar alimentos.

Titular de COFEPRIS en el estado Miguel Pino Murillo



Asimismo expuso que se verifican más de 1800 establecimientos que cumplan con la norma, tanto en venta de alcohol como en la calidad de los productos, principalmente en los alimentos, ya que por el calor, rápidamente se descomponen o que estén caducados.

Dijo que se hacen las verificaciones principalmente en “hoteles todo incluido, restaurantes y demás establecimientos en polos turísticos de la entidad”.

Recalcó que se tienen en verificación a 23 playas, “el sargazo dijo que si da mal aspecto pero no es una contaminación directa a la playa. No causa ningún riesgo a la salud, sin embargo se está trabajando por parte del gobierno del estado, de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA) y la de Turismo para este retiro”, reiteró.



Agua en las bebidas alcohólicas

Por lo que respecta a las bebidas alcohólicas, reconoció que no existe peligro de que pudieran estar adulteradas, sino que sólo les “añaden agua”, por lo que descartó que algún consumidor pudiera sufrir un daño mayor.

En este contexto dijo que la ciudadanía y los empresarios pueden denunciar cualquier acto de corrupción por parte de los verificadores de esta dependencia. Incluso expuso que fueron detenidos “8 verificadores” apócrifos. “Fueron 4 en Benito Juárez, 3 en Playa del Carmen y 1 en Tulum”, sin embargo durante toda su administración han sido 80 casos pero desgraciadamente han logrado huir estos falsos inspectores.