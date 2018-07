Playa del Carmen tiene cuatro playas certificadas.

La Presidenta Municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, izó una de las cuatro banderas que por primera vez en la historia de Playa del Carmen certifican a las playas de este municipio como “Blue Flag”, lo que garantiza la calidad del agua, servicios adecuados para los visitantes como baños y regaderas, así como la difusión de educación y buenas prácticas ambientales.



En la playa Punta Esmeralda, una de las preferidas de las familias locales, la munícipe reconoció el trabajo en conjunto por el cual se logró el distintivo para las playas: Xcalacoco, Kantenah y la renovación de la Playa 88.

Explicó que desde 2012 la Fundación para la Educación Ambiental (FEE, por sus siglas en inglés), buscó trabajar con el municipio para lograr la certificación de las playas, pero fue hasta 2017 cuando se logró obtener el distintivo, primero, para la Playa 88 y ahora para tres espacios más.



“Cuando amamos lo que tenemos ya no es difícil trabajar para ello, por eso les pido que sigamos con esa misma fuerza y entrega que nos llevó a certificarla, porque no habría sido jamás posible si no fuese un equipo el que lo logró. Si la sociedad civil, los empresarios y el gobierno de los tres niveles no nos hubiéramos puesto a trabajar, hoy ese compromiso se hubiera quedado en el aire”, externo la Munícipe.