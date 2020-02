Playa del Carmen presente en un “Un día sin mujeres”.

¿Qué ocurriría sin “Un día sin mujeres”?

Este próximo 9 de marzo se llevará a cabo a nivel nacional el movimiento “Un día sin mujeres” impulsado por las redes sociales y que busca conseguir un paro nacional para que mujeres y niñas no salgan a la calle, no asistan a la escuela y no vayan al trabajo, situación que aplaudió Rocío Mena, presidente de la Asociación de Relaciones Públicas de la Riviera Maya.

“Pienso que es un movimiento en el que las mujeres están haciendo valer la voz tanto humana como económica y en el desarrollo obviamente de un país tan próspero como es México como es Quintana Roo pues las mujeres significan una gran parte de la vida económica del estado y esto significa que obviamente va a haber repercusión tanto económica como social”, señaló.

Rocío Mena, presidente de la Asociación de Relaciones

Públicas de la Riviera Maya.

Al respecto la presidente de la Asociación de Relaciones Públicas de la Riviera Maya hizo un llamado y confirmó su participación en el paro nacional y reflexionó sobre el papel de la mujer en la vida económica del estado y de la vida cotidiana y como se hará notar el día 9 de marzo, así mismo reconoció la importancia de las redes sociales en el valor que se les va dando día con día.

“Definitivamente se va a hacer sentir en la vida cotidiana y en la vida económica puesto que las mujeres ocupamos en gran medida parte de puestos y parte del índice de quienes estamos trabajando en las empresas y obviamente esto va a repercutir, esperamos de raíz que mujeres con mucho valor y con mucha valentía desde sus trincheras empecemos a generar creo que todas las mujeres debemos avalar esta iniciativa puesto que somos las más afectadas por lo que está sucediendo hoy en día”, denunció.

Finalmente confirmó que ella como mujer se une a este movimiento con la intención de que cada vez más mujeres de Solidaridad se unan y lograr que los reflectores muestren la importancia y la realidad que está viviendo el género femenino en el país.