Playa del Carmen; no hay excusa para no pagar aguinaldos, dice líder de la CROC.

La preocupación entre la clase trabajadora de la Riviera Maya respecto al pago del aguinaldo en momentos en que los burócratas ya recibieron la prestación, aumenta por lo que durante su visita a Playa del Carmen, Quintana Roo, el senador del PRI, Isaías González Cuevas, líder de la CROC se mostró confiado en que las empresas cumplirán con su obligación gracias a que el Banco de México cuenta con recursos que puso a disposición de los hombres de negocios.

“El aguinaldo ya está solicitado y lo deben de pagar, lo deben de pagar porque es un derecho que tienen los trabajadores, ¿qué dicen algunas empresas? No tengo dinero. Otros años has dicho que no tienes dinero, pero has conseguido para cumplir con esa prestación, así que las grandes empresas van a cumplir eso lo tenemos seguro”, indicó en entrevista.

Explicó que otros empresarios pagan el aguinaldo en enero, pero solo mediante la firma de un convenio debido a que los trabajadores no tienen dinero; puntualizó que, si las empresas están afectadas, los trabajadores están peor, pero a diferencia de ellos, los patrones tienen la posibilidad de ir al banco a pedir un préstamo, es importante porque la empresa tiene la capacidad para obtener un crédito a diferencia del empleado.

Empresarios cuentan con respaldo financiero

“El Banco de México puso a disposición de todos ellos 750 mil millones de pesos para la reactivación económica y para hacerle frente a las necesidades sobre seguridad social que tiene que pagar por lo tanto deben de cumplir las empresas, es una obligación y los trabajadores tienen mucha necesidad de esa prestación y nosotros vamos a presionar, en primer lugar, ya les comunicamos y la otra, la campaña a través de las redes”, comentó el senador.

Finalmente dijo que el aguinaldo es sagrado por lo que las empresas tienen hasta el día 20 para hacer efectivo este pago en un momento en que la crisis sanitaria y económica golpea a todos, pero especialmente a la clase trabajadora, por lo que en el caso de las empresas adheridas al sindicato de la CROC, deberán cumplir con el pago del aguinaldo.

