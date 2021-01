En la efervescencia política que se vive en Playa del Carmen, el ex presidente municipal de Solidaridad, activista y presidente del Grupo 28 de Julio, Marciano “Chano” Toledo, ofreció una rueda de prensa en donde habló de la situación crítica que se vive en Playa del Carmen y la alcaldesa Laura Beristain, por lo que indicó, para este 6 de junio “no se puede seguir votando por los mismos”.

“Mira esto es una decisión de partido político, yo creo que cualquier partido es importante, van a evaluar a cada uno de los candidatos que tengan, yo creo que muchos de nosotros, quizás ya no tengamos la misma aspiración que se quiera dar, pero depende de las circunstancias que estamos viviendo porque pensar en dejar en manos de cualquier persona otra vez el municipio a la deriva, nosotros lo permitimos a final de cuentas”, comentó.

Enfatizó que Playa del Carmen no es para nosotros, sino para los hijos, las familias, nietos por lo que no tomar una decisión va a significar arrepentirse, por lo que será la ciudadanía la que tendrá la oportunidad de decidir el 6 de junio, evaluando a las personas que puedan responder a las expectativas que se requieran. La Verdad Noticias

Playa del Carmen no debe quedar en manos de cualquiera: “Chano” Toledo.

No más ocurrencias e improvisaciones

“No podemos seguir teniendo improvisaciones, esto de estar improvisando y porque tengamos o veamos que son los apoyos del gobierno hacia personas que las quieren impulsar, vemos que no tienen alguna acción concreta o vemos que no han hecho nada por nuestro municipio, es importante que la gente que está llegando, que está viniendo, como todos nosotros que nos hemos esforzado por tener un patrimonio, también seamos parte de este cambio”, indicó.

En clara alusión a Morena, el ex presidente municipal, pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por el partido, sino por las personas que van a representar y sobre todo si no han dado resultados en todas las esferas, senadores, presidentes municipales y que solo ganaron por el efecto López Obrador, enfatizó que, si el partido ponía un burro como candidato, con el efecto AMLO ganaba el burro.

