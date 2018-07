“Playa del Carmen mantiene vivas sus tradiciones”: Cristina Torres

Playa del Carmen recibió más de 250 mil visitantes en el recinto ferial del 8 al 16 de julio, informó el Gobierno de Solidaridad, que en conjunto con el Comité de la Feria del Carmen 2018, organizó esta fiesta en honor a la patrona del mar con el propósito de fortalecer las tradiciones del municipio.

En compañía del Subsecretario de Promoción Turística del Estado de Quintana Roo, Máximo García Rocha, y de la Coordinadora Administrativa del Gobierno del Estado en la Zona Norte, Mercedes Hernández Rojas ambos en representación del Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, la Presidenta Municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, refirió que el entusiasmo por participar en estas fiestas mantiene vivas las tradiciones, por lo cual reconoció a los fundadores de Playa del Carmen y a los gremios por convocar y acoger a todos los que se sumaron para celebrar a la Virgen del Carmen.

“Cuando conocemos nuestros orígenes mantenemos vivas nuestras tradiciones y sostenemos la unidad familiar, por ello reconocemos a los nativos de Playa del Carmen que nos han dado la oportunidad de sembrar sus valores en nuestros niños y jóvenes; aunque vengamos de otras partes del país y del mundo, hemos sido acogidos en este lugar y nos han abierto las puertas para continuar desarrollándonos y sumarnos a sus más arraigadas costumbres”, indicó la Munícipe durante el cierre de las actividades de la Feria del Carmen 2018.

En presencia de la reina de la Feria del Carmen 2018, Marissa Hernández Rodríguez, el Subsecretario de Promoción Turística en Quintana Roo, Máximo García, reconoció la labor de los organizadores de la fiesta del pueblo: “hemos sido testigos del gran éxito de la celebración, generando con ella mayor arraigo e identidad en la comunidad”, señaló.

Por su parte, la Coordinadora Administrativa del Gobierno del Estado en la Zona Norte, Mercedes Hernández Rojas, destacó que la Feria del Carmen muestra la pluriculturalidad de la ciudad de Playa del Carmen: “podrán venir de otras partes del mundo, pero ustedes han construido una sociedad unida y solidaria; enhorabuena por sus tradicionales fiestas”.

Durante el cierre de la Feria del Carmen 2018, se llevó a cabo la tradicional vaquería en la que participaron más de 400 jaraneros, quienes bailaron al son de la Orquesta de Los Soberanis las melodías “El chinito coi coi”, “La fiesta del pueblo” y “El popurrí de los hermanos Peraza Briceño de Chumayel”.

Previó al baile del Cochino en el recinto ferial, se realizó la procesión con la imagen de la Virgen del Carmen, de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen sobre la 5ta Avenida hasta Playa Caribe, punto del cual partió la patrona en una barca en compañía de los hombres del mar, con el fin de ofrendar flores al Caribe Mexicano en agradecimiento.

A su regreso, los gremios acompañaron a la Virgen del Carmen hasta el recinto ferial, donde Monseñor Pedro Pablo encabezó la misa y coronó a la Patrona de Playa del Carmen. Cabe dar a conocer que cada gremio organizó peregrinaciones y misas durante estos nueve días de festividad, estos son: del Gobierno del Estado, de Niños, del Ayuntamiento de Solidaridad, del Ejido, de los Fundadores de Playa del Carmen, representados por la Señora Leticia Hernández de Quiam; del gremio de señoras, representados por Elía Fernández; de la Familia Dzib y la Señora Susana, de los Taxistas, de los Tricicleros, del DIF Municipal, de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) Solidaridad, del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y las comunidades Mayas, así como los jaraneros de Kantunilkín, Xul Há de Puerto Aventuras, de Lol Be, sac-Be, así como del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes (IMCAS).

Durante estas fiestas, las familias disfrutaron de un pabellón de artesanos con la participación de 50 expositores de todo el país y del municipio de Solidaridad, de 37 juegos mecánicos para niños, jóvenes y adultos, una exposición ganadera, la amplia variedad de antojitos mexicanos, además de la presentación de artistas de talla internacional tales como Junior Klan, Rayito Colombiano, la Sonora Dinamita y Lupillo Rivera.

También se brindó un espacio a los artistas y músicos locales, en el que se presentó la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Playa del Carmen y bandas locales tales como The Black Crocodile, The Abstract Chou, Rock Pek, León Moreno, Jaguar Maister, Pacheco, Snorkel surfers y New crazy company. Además de bailarines tanto del Instituto Municipal de Cultura y las Artes de Solidaridad (IMCAS), como compañías independientes.

La Feria del Carmen 2018 concluyó con saldo blanco, al contar con la coordinación de cuerpos de seguridad a cargo de la Dirección General de Protección Civil, la Dirección General de Seguridad Pública, personal que realizó recorridos de verificación al interior y exterior del recinto.

