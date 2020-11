Playa del Carmen, destino fallido con Laura Beristain: abogado.

“Que a Laura Beristain no se le ocurra reelegirse porque ¿quién la va a apoyar?” invitó el abogado Jorge Zavaleta Pellat desde Playa del Carmen tras la andanada de demandas ciudadanas como el bacheo, luminarias, basura, coladeras y una creciente ola de violencia en donde la policía de Beristain se exhibe por actos deshonestos como el cobro de extorsiones a los turistas, por lo que será el Congreso del Estado el que decrete por el bienestar de los solidarenses, una desaparición de poderes y dar las riendas a un consejo ciudadano.

“El actual ayuntamiento no está cumpliendo con sus funciones como deben de ser, las de administrar y procurar por el bien común de toda la ciudadanía, en primera instancia desde hace dos o tres semanas está con el ruido de que tiene Covid-19, pero la verdad yo no sé si sea un hecho o no, lo que sí es cierto es que dejó encargado de la política interior de la ciudad al secretario general que a la fecha no contesta ni se pronuncia en relación a las diversas quejas ciudadanas”, manifestó el abogado Jorge Zavaleta Pellat.

Explicó que en el caso del director de Servicios Públicos, Juan Carlos Segura Espadas, que debiera dar seguimiento a los temas de bacheo, limpia pública y recoja de basura no da resultados ni respuesta a las demandas ciudadanas como cortar las ramas y árboles derribados por los huracanes, arreglar los baches, el alumbrado público o por lo menos volver a colocar las tapas de los registros, denunció.

“No han hecho nada para arreglar el problema, seguimos con lluvias y no sabemos cómo va a acabar esto”, dijo y sentenció que en caso de buscar la reelección no tiene futuro político debido a que todo su gobierno ha sido de escándalos: contratos con empresas fantasmas, no hay licitaciones, cero obra pública y una presidenta incapaz de dar respuesta a la ciudadanía en todo lo que son servicios públicos. La Verdad Noticias

Enumeró la ola de robos, las extorsiones por parte de su policía por lo que recomendó a la polémica alcadesa renunciar al cargo y si ama a Playa del Carmen lo mejor es separarse del cargo y permitir que alguien más rescate a lo que llamó “la joya de la corona en turismo: Playa del Carmen”.