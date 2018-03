Playa del Carmen celebra los 110 años de Frida Kahlo con apertura de Museo

Redacción / Diario La Verdad Playa del Carmen, Q.Roo.- Con motivo de la celebración de los 110 años de Frida Kahlo, el municipio de Playa del Carmen se pone de manteles largos y se une al festejo anunciando la apertura de su "Museo FRIDA KAHLO" ubicado en el puro corazón de la Quinta Avenida. Dicho museo abrirá sus puertas a partir del 27 de julio del 2017, el lugar promete ser algo increíble, pues aparte de que estará ubicado en el corazón de la Quinta avenida, el museo promete darle experiencias audiovisuales, sensitivas y el arte de Frida Kahlo a todos sus visitantes.

"La gente cuando acude a ver sus exposiciones se da cuenta de que se puede sentir identificado con la artista", y encuentran "otro ser humano" que ha tenido, como cualquier persona, "experiencias difíciles en la vida", argumenta Josefina García, directora de colecciones y servicios educativos del Museo Dolores Olmedo.

Aunque aún no están los precios bien definidos, se prevé que las entradas tengan un costo de 10 y 13 dólares para los turistas, así como un precio especial un poco más económico para los quintanarroenses. Para finalizar con este proyecto se pretende darle un cambio al turismo que llega a Playa del Carmen , pues se enfocarán en acercar artísticamente a los visitantes con el fin de que conozcan la vida y obra de la también poetisa. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, nació el 6 de julio de 1907 en la Casa Azul del barrio de Coyoacán, el mismo lugar que la vio morir en 1954, cuando dejó atrás dos centenares de obras, un romance tan pasional como tormentoso con Diego Rivera y la huella de un carácter rebelde que rompió con los convencionalismos.Kahlo tuvo un gran impacto pero no fue así con, por ejemplo, María Izquierdo (1902-1955), aunque su obra "podría ser tan exótica como la de Frida; su vida, tan triste o más". Sin embargo, Izquierdo "no se proyecta a esa dimensión ", reflexiona Bartra, quien valora que si el nombre de la artista de Coyoacán ha pasado a ser icónico es por una "conjunción de elementos".La obra de quien escribiera en una de sus pinturas la memorable frase "" está marcada por la presencia del dolor. De pequeña, Kahlo contrajo poliomielitis y a los 18 años su vida dio un vuelco cuando el autobús en el que viajaba chocó con un tranvía. En el accidente se fracturó la espina dorsal, huesos, lo que le hizo permanecer en cama durante meses; por puro aburrimiento, según decía, comenzó a pintar, con lo que dejó de lado su idea de estudiar medicina. El dolor físico lo inmortalizó en óleos como La columna rota, un autorretrato en el que su torso se abre en dos para mostrar una columna griega que se quiebra en su interior.Fuera de México llamó la atención la historia de "la pobre mujer del tercer mundo que, a pesar de todo, es la gran artista ; es simple sensacionalismo", refiere la profesora sobre la que considera que es la parte más "nefasta" alrededor de Kahlo. La mercadotecnia, gracias a la cual tanto las obras como la imagen de Kahlo pueden encontrarse en objetos como rompecabezas, libretas, cojines o muñecas, "se ha apoderado de su figura, su vida.