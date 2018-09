Playa Delfines no se vende, aclara Fonatur

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) aclaró que en diciembre del año pasado solo se vendió un predio contiguo a Playa Delfines, destinado a Servicios Turísticos y Recreativos por lo que seguirá siendo pública para goce de los turistas y habitantes de Cancún y el estado.

La dirección de Comercialización de FONATUR aclaró que el inventario de terrenos disponibles para venta en cada uno de los desarrollos turísticos de FONATUR es público.

Además “la oferta del lote 56-K, ubicado en la 2da Sección de Playa Delfines, en Cancún, Quintana Roo, estuvo publicada en dicho inventario en el mes de diciembre de 2017, cumpliendo con lo establecido en las Políticas de Comercialización del Fondo”.

Destacó que FONATUR siguió todos los procedimientos indicados dentro de sus Políticas de Comercialización para la venta de este lote mediante concurso público, en el cual solo se presentó un postor al que a la postre, y de acuerdo a lo establecido en las Políticas mencionadas, se le asignó el predio con la oferta que presentó.

Destacó que “el valor base al que se publicó para concurso público cumplió con lo establecido en las Políticas al ser mayor al valor del avalúo realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales responsable para tal efecto”.

Reiteró que “el predio que fue comercializado desde diciembre del año 2017 no corresponde a la zona de playa pública de Playa Delfines, si no que se encuentra a un costado de ésta, por lo que no impacta a la zona destinada como playa pública”.

El lote en cuestión tiene un uso de suelo de Servicios Turísticos y Recreativos de Playa, por lo que de conformidad con el Programa de Desarrollo Urbano vigente, tiene prohibido construir viviendas y cuartos hoteleros.