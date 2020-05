Playa Boca Paila, un lugar mágico en Tulum dentro de Sian Ka’an

¿Qué playas mexicanas están totalmente alejadas de la ciudad, donde se pueda pescar o simplemente relajarse y que cuente con las mejores cosas de Tulum? Tal vez la respuesta sea la playa Boca Paila. La ubicación de la playa en este lugar es al sur, dentro de la reserva ecológica de Sian Ka’an.

Los amantes de la naturaleza disfrutarán de la vegetación tropical, y los observadores de aves podrán regocijarse con ejemplares poco comunes. Los que prefieren acampar tendrán que traer sus propias provisiones, incluyendo alimento y agua.

Playa Boca Paila un espacio escondido en Tulum

Esta playa es una de las playas vírgenes en Tulum por formar parte de un área protegida en la que podrás ver la naturaleza más pura de la Riviera Maya. La poca profundidad de su orilla y lo resguardado del lugar hacen de Boca Paila un sitio silencioso y alejado para acampar y pasar la noche.

Si eres amante de la pesca el puente que comunica Boca Paila con Punta Allen convierten a la playa en un lugar estratégico para conseguir los mejores peces. Además, el trayecto desde la Reserva Ecológica (15 minutos) está lleno de una variada fauna animal y vegetal.

Boca Paila se vuelve exclusiva por su tranquilidad, pues muy poca gente llega hasta ahí. Es el sitio ideal para una larga caminata y la recolección de conchas, restos de corales y piedras marinas; pararse a reposar libremente sobre la arena o tomar un refrescante baño en la playa que pareciera ser un olvidado refugio de la naturaleza.

Por su calificación de área protegida, esta playa no se encuentra habitada y no cuenta con ningún tipo de servicio, así que si deseas pasar un tiempo alargado en este lugar es importante que lleves todos los insumos necesarios: alimentos, bebidas, casa de campaña, etc. Definitivamente es una de las mejores playas para acampar en Tulum.

