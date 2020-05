Playa Akumal, un espacio en Tulum para convivir con la vida marina

Para todo aquel que sea aficionado a la vida marina no puede dejar pasar la oportunidad de visitar playa Akumal en Tulum. Su nombre significa “lugar de las tortugas” pues es la elección de varias especies de tortugas para el desove.

Esta playa ha logrado a lo largo de los años un equilibrio entre mantener su entorno natural y dar un espacio de recreación y privacidad a sus visitantes; prueba fiel de esto es que tendrás la casi total garantía de ver tortugas en sus aguas.

Playa Akumal en Tulum un sitio natural

Solo necesitas un tubo y una máscara de buceo. Sin embargo, si prefieres un servicio exclusivo tienes la opción de contratar excursiones para hacer snorkeling. Incluso está la tienda Akuma Dive Shop que ofrece todos los elementos para contemplar a estos animales. A 30 minutos a pie de la bahía podrás encontrar la laguna Yal-ku donde se hacen excursiones para ver varias especies de tortugas marinas. No cabe duda que es de las principales playas para visitar en Tulum.

Todas las zonas por donde se encuentran las tortugas están delimitadas por boyas, aunque eso no quiere decir que no te puedas encontrar alguna fuera de esa área. Si lo que quieres es disfrutar del sol y de la playa podrás estar tranquilamente por el área que bordea a las boyas, pero si por el contrario deseas ver las tortugas lo primero que tendremos que hacer será contratar los servicios de un guía, ya que sin estos no nos dejarán entrar en la zona donde se encuentran las tortugas.

Es importante comentar que el precio de los tours es de unos 300 pesos, que en euros son unos 14, en los que te vendrá incluido el nado con tortugas por uno de los circuitos durante una hora aproximadamente, el material necesario para hacer snorkel y en el que también podrás disfrutar del arrecife de coral y ver todo tipo de especies marinas.

