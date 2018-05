“Planilla del Pueblo” va por el municipio más joven de Quintana Roo

Con un estilo austero, congruente con los ideales de MORENA, la denominada planilla del pueblo encabezada por Juan Pablo Aguilera Negrón, candidato a la presidencia municipal de Puerto Morelos por la coalición PT-MORENA, dio inicio de manera formal a su campaña.

Acompañado de su esposa María Fernanda Alvear Palacios, el candidato a la diputación federal Jesús "Chucho" Pool, integrantes de su planilla y ciudadanos convencidos de su proyecto, en punto de las 10:00 a.m. arrancó su campaña con miras a la victoria en los comicios del primero de junio del presente.

Juan Pablo Aguilera Negrón

Precisó: “Esta campaña será diferente a las demás, en primera no se harán actos masivos donde solo hay un despilfarro de dinero y se rin­de culto a la persona, nosotros iremos casa por casa, dando a conocer las propuestas de esta planilla, la cual se llama la planilla del pueblo por estar integrada por ciudadanos porto morelenses y leoneses, gente común, que radica en Puerto Morelos o Leona Vicario desde siempre, que conoce las problemáticas del municipio y siente la necesi­dad de servir a sus vecinos, a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de esta bella localidad”.

“La idea de ir a los domicilios de los ciudadanos no es solo para hacer un ahorro, ni de hacer de su conocimiento las propuestas que este proyecto tiene para nuestro municipio, sino el escuchar de manera directa sus necesidades, mismas que pudieran escapar a mi percepción y la de nuestro equipo, por eso en nuestro recorrido nos acompaña gente que toma nota de estas peticiones, de manera que podamos incluir la mayoría, dijo.

Finalizó diciendo: "Existe un hartazgo social hacia quienes confunden el servir, con el servirse; Nosotros estamos comprometidos con los tres principios fundamentales de nuestro candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo y quiero decirle a la ciudadanía, que la planilla del pueblo no les va a fallar, que con su voto conseguiremos el triunfo este primero de junio y juntos, haremos historia".