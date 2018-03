Plan de movilidad Playa del Carmen es impostergable

Entrevista / Diario La Verdad Playa del Carmen.- El tema de la movilidad en Playa del Carmen es altamente complejo, al tratarse de una ciudad que creció muy rápido y por la que cada día circulan más vehículos. Al respecto, Andrés Sañudo Gavaldón, consultor en el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, además de contar con una amplia experiencia en el tema, no sólo en ciudades de México, sino también de otros países, da sus puntos de vista sobre la importancia de contar con un Plan de Movilidad lo antes posible. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UN PLAN DE MOVILIDAD EN UNA CIUDAD COMO PLAYA DEL CARMEN CON UN CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE DOS DÍGITOS? Playa del Carmen, como el resto de las ciudades en crecimiento del país, requiere de una organización que principalmente brinde una mayor calidad de vida a sus habitantes, de manera destacada, si se reducen los tiempos de sus traslados al trabajo o zonas de entretenimiento. Pero principalmente, en Playa del Carmen se presenta una tasa demográfica por arriba de la media nacional, lo que implica retos como fomentar el desuso de los automóviles. ¿UN PLAN DE MOVILIDAD EFECTIVO, MEJORA LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES?, ¿EN CUÁNTO TIEMPO? Ciertamente, cada ciudad tiene sus particularidades, pero estimar un tiempo para un Plan de Movilidad en Playa del Carmen dependerá de la voluntad política y órganos interesados en colaborar con el desarrollo ordenado de la ciudad en el ámbito público y privado. Aunque, cabe mencionar que en el corto plazo se pueden activar mecanismos de traslado que reduzcan el tráfico y los tiempos entre origen y destino. Es decir, un sistema de bicicletas públicas en puntos clave y la implementación de parquímetros en la zona centro. Esta última medida, además de generar recursos para mejorar la infraestructura urbana, incentiva la reducción de los automóviles estacionados en la vía pública. ¿QUIÉN DEBE SER EL ACTOR PRINCIPAL EN LA MOVILIDAD DE UNA CIUDAD DE COSTA CON UNA ACTIVIDAD PREPONDERANTEMENTE TURÍSTICA? El peatón, definitivamente, es el que debe encabezar la jerarquía de movilidad urbana en Playa del Carmen, y cualquier ciudad; si te das cuenta, todos somos peatones en algún momento, de ahí que el peatón es el pilar más importante en la cadena de las actividades comerciales y productivas del destino turístico. ¿CÓMOEQUILIBRAR LA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS EN LA ZONA CENTRAL-TURÍSTICA DE PLAYA DEL CARMEN CON POCOS ESPACIOS PARA ESTACIONAR VEHÍCULOS DE TODO TIPO? Precisamente, tomando como base al peatón, se requieren andadores como la 5ta Avenida, que distribuyan la concentración de habitantes, trabajadores y turistas, seguido de una red de ciclovías que conecten al centro, con las zonas habitacionales, y los puntos de mayor concurrencia de personas como plazas comerciales o edificios culturales y de gobierno. El transporte público es un apartado relevante, porque debe de desestimar el uso del automóvil, siempre y cuando, éste cuente con tiempos óptimos y servicios de calidad. LA BICICLETA ES UNA OPCIÓN VIABLE DE TRANSPORTE EN PLAYA DEL CARMEN, ¿QUÉ INFRAESTRUCTURA SE REQUIERE? Por supuesto, la bicicleta es un transporte que me atrevo a decir que forma parte de la cultura playense. En mis años de acumuladas visitas a la Riviera Maya, me he dado cuenta de la importancia que tiene la bicicleta para un importante número de ciudadanos, lo que sugiere pensar que, con una conexión de ciclovías acorde a las necesidades de la población y turistas, Playa del Carmen sería un destino con el plus del ciclismo responsable. Considero que se debe de estimar un sistema de bicicletas públicas que reduzca el flujo vehicular a la zona central-turística de la ciudad y, a su vez, conecte a los grupos de trabajadores con los transportes de su centro laboral. ¿CUÁLES DE LAS OPCIONES DEL PLAN DE MOVILIDAD SE PUEDEN REPLICAR EN LA DELEGACIÓN DE PUERTO AVENTURAS? Principalmente la cultura al peatón, éste como principal ente en la movilidad urbana, al ser un satélite de Playa del Carmen, en Puerto Aventuras se debe brindar la misma armonía de redes para ciclistas, pero sin perder de vista el alto índice de crecimiento en esa población, por lo que laplaneación de avenidas que conecten las zonas habitacionales con los centros laborales, será un tema a considerar en un corto plazo. DE MOMENTO, ¿CÓMO PUEDO AYUDAR A TENER UN AMBIENTE MÁS ARMÓ- NICO EN MI CIUDAD? Me parece que dejar de usar el automóvil es una de las principales herramientas compatibles con el medio ambiente en cualquier ciudad. Fomentar los traslados caminando o en bicicleta, ayudana evitar congestionamientos y brindan elementos positivos para la salud de las personas. Creo que es importante armonizar un Plan de Movilidad con el menor impacto posible al medio ambiente. ¿PLAYA DEL CARMEN ESTÁ A TIEMPO Y PREPARADA PARA SER UNA CIUDAD MODELO A NIVEL GLOBAL? Desde luego, para mí Playa del Carmen es una ciudad con magia, no dudo que se encuentre en momento de oportunidad para continuar en los ojos de todo el mundo. Quiero decir que no es fácil el ordenamiento de la ciudad, porque implica densidades, uso de suelo, reglamentaciones y normas específicas que procuren la buena convivencia, pero Playa del Carmen agrupa varios factores favorables, para que con un Plan de Movilidad programado, repunte en la vanguardia de una urbanización global.

