Plan de austeridad en Quintana Roo resulta eficiente

En tan solo dos años el Plan de Auste­ridad del Gobierno de Quintana Roo, ha tenido una reducción importante en gastos, esto según el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Manuel Alamilla Ceballos, al ser cuestionado sobre el plan de austeridad.

Manuel Alamilla, dijo que esta administración ha tenido una reducción de al menos el 30 por ciento del gasto respecto a la administración pasada, hay rubros donde se han alcanzado cerca del 70 por ciento y hasta 95 por ciento como en el caso de las lonas que se utilizan para los eventos de gobierno, respecto a la renta de aviones estos han dejado de rentarse y en cuanto a la renta de edificios se tiene un precio por municipio, por ubicación y por tipo de edificio. Actualmente se han reducido el tipo de contratos con la política de me­nos contratos, más metros cuadrados y a menor precio.

El oficial mayor señaló que en cuan­to al gasto de gasolina se ha dado una reducción por vehículos, además de una notable disminución de 1.5 millones de pesos en teléfonos móviles de funciona­rios durante la administración pasada.

“Hoy en día tenemos un gasto muy reducido cerca de 400 mil y no se le paga a ni un secretario es un gasto anual y es precisamente para servidores públicos operativos, pero no se le está pagando a ni un servidor público, ni secretarios, ni sub secretarios, no se le está pagando gastos de celulares y ese dinero se ha destinado a otros rubros y es la secretaria de finanzas quien determina las prioridades junto con el plan estatal de desarrollo del dinero que se ahorra”, concluyó el funcionario quintanarroense.