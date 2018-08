Pisan los talones a Claudia Romanillos, ex directora del Instituto de Patrimonio del estado

Una vez que el juzgado cuarto de Distrito le negó un amparo a Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto de Patrimonio del estado (IPAE) durante la administración de Roberto Borge, está firme la orden de aprehensión en su contra por vender terrenos del gobierno del Quintana Roo a precios subvaluados y con ello entra en vigor la solicitud hecha por la Fiscalía General del Estado para la emisión de la ficha roja de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) en 192 países.

Al serle negado el amparo, podría ser detenida en cualquier momento la ex funcionaria.

Como se sabe, el pasado miércoles se publicó en los estrados del mencionado Juzgado la decisión del juez, que le negó el amparo de la justicia federal contra la orden de aprehensión dictada por un Juez de Control del fuero común, por su probable participación de hechos que constituirían el delito de peculado. El juicio de amparo es el 1433/2017, y fue presentado por la ex funcionaria el 25 de julio de 2017.

El juez consideró que la orden de aprehensión no viola el derecho humano de defensa adecuada. “La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Claudia Romanillos Villanueva contra actos del juez de Control y de Juicio Oral del estado”. Ex funcionaria había perdido meses atrás otro amparo.

Claudia Romanillos está acusada por la enajenación de bienes inmuebles a precios de ‘regalo’ del estado durante el gobierno de Roberto Borge.

Solicitud desde hace un año

Ariel Velázquez

Desde el año 2017, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo solicitó las notificaciones rojas a la Interpol para ubicar y aprehender a funcionarios del gobierno de Roberto Borge Angulo que se encuentran prófugos.

El titular de la FGE, Miguel Ángel Pech Cen, confirmó que se expidió la solicitud de colaboración a la INTERPOL para ubicar a colaboradores durante el quinquenio de Roberto Borge, sobre quienes hay órdenes de aprehensión. Pech dijo que varios ex funcionarios públicos están fuera del país o entran y salen, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar el apoyo de la Policía Internacional.

Los delitos de Claudia Romanillos Villanueva:

Claudia Romanillos Villanueva, identificada como coautora del desfalco millonario ocasionado por el ex gobernador Roberto Borge Angulo, administró sus gastos de campaña rumbo a la gubernatura.

Coautora de la red de lavado de dinero que causó un desfalco por 900 millones 99 mil 418.17 al erario público.

Fue secretaria particular de Borge y le acompañó también de 2006 a 2008, cuando ocupó el cargo de oficial mayor.

Vendió a precios de remate 22 predios para favorecer a amigos y familiares del entonces mandatario estatal.

Su cómplice sería Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del Ipae.