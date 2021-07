Pirataje en embarcaciones turísticas origina descontrol en medidas sanitarias

El presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQR), Ricardo Muleiro López aseguró que miembros y socios están dando seguimiento estricto a los protocolos de seguridad sanitaria, y que son respaldados por los operativos que realiza la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para dar cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el semáforo de riesgo epidemiológico estatal.

Existen empresas que no cuentan con la documentación y permisos en regla: ANQR

El equipo de La Verdad Noticias cuestionó sobre las fiestas que se realizan en distintas embarcaciones y que han sido señaladas como puntos de contagio, ya que no cuentan con el aforo estipulado en el semáforo epidemiológico y que mucho menos los parámetros de sana distancia, respondió Muleiro López que las embarcaciones que han incumplido a las reglas sanitarias y que han sido sancionadas, la mayoría no cuentan con un registro en el padrón de Asociados Náuticos de Quintana Roo, y que además no tienen su documentación como licencias y autorizaciones de Capitanía de Puerto y mucho menos por Cofepris.

Exhortó a que haya un mejoramiento en el mecanismo de vigilancia en el mar para asegurar que las embarcaciones estén cumpliendo con los protocolos.

"La Capitanía de Puertos en este caso debería emprender operativos para poder detectar estas embarcaciones irregulares", expresó.

El líder de los Náuticos expresó que hoy en día es muy fácil identificar cuáles son las embarcaciones que son 'piratas', puesto que las redes sociales e internet serían las herramientas que facilitaría mucho el trabajo de las autoridades competentes.

"Basta con hacer una cita con aquellos que se ofertan mediante las páginas de internet que promueven renta de yates y con ello sería bastante sencillo para autoridades de darse cuenta que no tienen autorizaciones correspondientes", detalló.

Declaró que hoy en día, los dueños de las embarcaciones las rentan y éstos a su vez subarrendan a terceros, lo cual ha dado claros problemas en el control de las actividades, situación que desde hace algún tiempo se ha denunciado.

Destacó que de hacer este tipo de trabajo, tendría un doble resultado positivo, ya que por un lado se estaría identificando a las embarcaciones que no respetan los protocolos de seguridad sanitaria y por otro lado, identificar el pirataje que existe dentro de este sector empresarial.

Finalmente externó su descontento en que las autoridades han hecho la tarea sencilla en identificar a los que están empadronados como el caso de Náuticos, pero que desgraciadamente no se ha puesto a identificar a aquellos que no cuentan con un padrón y básicamente están incurriendo en el 'pirataje'.





Entérate de más en La Verdad Noticias

Síguenos en: Google News Facebook Instagram Twitter