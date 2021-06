(VIDEO) Pierde Cancún su color azul turquesa por exceso de sargazo

Cancún pierde su azul turquesa por el recale del sargazo en sus playas de mar abierto, debido a la cantidad extrema de sargazo que ha recalado en la playa en los últimos días en especial en Delfines o mirador hasta playa Marlín en donde se aprecia un color lodoso debido los pigmentos naturales que emite el producto marino tras su recale en la orilla del mar.

Grandes cantidades de sargazo que han recalado en Playa Delfines durante el transcurso del fin de semana hasta hoy ha cambiado el color azul turquesa, característico de Playa Delfines y que le ha dado gran popularidad, el sargazo ha superado las maniobras de la Marina que no pueden contener la macro alga en el mar abierto y al propio municipio que no puede limpiar las toneladas que llegan a la playa todos los días desde el último mes.

Los turistas tienen que lidiar con el alga que se acumula en las playas, mientras el gobierno municipal decide retirarlo

Las manchas de sargazo se hicieron presente el agua, se observó cómo va llegando este producto a lo largo del día, acto que dificulta aún más las labores de limpieza pues el recale es constante y no tiene horario, además son solo 123 trabajadores municipales que limpian las cuatro playas públicas de las siete que hay en Cancún.

La Secretaria de Marina realiza un trabajo de recolección de sargazo con el Buque Natans, el cual se habilitó desde hace dos semanas pero hasta la fecha no ha podido sortear el sargazo que llega a las costas, en su primera semana solo pudo recolectar 15 toneladas cuando tiene capacidad de 250 según un reciente informe del gobernador del estado Carlos Joaquín González.

La cantidad de sargazo que ha llegado a Playa Delfines hasta playa Marlín se ha acumulado en la orilla de la playa en esta zona que se ha pigmentado de color café, ha desaparecido por completo el color azul turquesa tan característico de esta playa en los primeros metros de la orilla.

En playa Chac-Mool la situación es similar, los reportes de turistas y de las manchas de sargazo cada vez es más frecuente en esta zona, que indica que los programas federales y municipales no son lo suficientemente eficientes, pues cada vez mayor cantidad de sargazo llega porque no lo captan los buques sargaceros y las playas se pigmenta porque no son recolectados en tiempo y forma correctos por la Zofemat y las brigadas municipales.

