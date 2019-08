Pierde Benito Juárez 6 mil 500 mdp de impuestos en predios irregulares

El Ayuntamiento de Benito Juárez pierde alrededor de seis mil 500 millones de pesos, únicamente en la evasión de pagos de impuestos de todos los asentamientos irregulares localizados a lo largo de la ciudad.

De acuerdo con la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinoza, la evasión de impuestos corresponde a los más de 100 asentamientos irregulares que ya han sido clausurados en su totalidad.

“Se han evadido de impuestos más de seis mil 500 millones de pesos, o sea que el que vende el predio no invierte en nada. No tiene licencias de construcción, no hace infraestructura de drenaje, de energía eléctrica, muchos menos en el trazo de las calles, mucho menos donar un espacio”, denunció la munícipe.

Respecto a la regularización de estos predios, Mara Lezama detalló que eso es prácticamente imposible porque el Ayuntamiento no puede gastar el dinero en zonas que no están reguladas, pero aun así el municipio analiza la manera de ayudar a estas personas que compraron lotes en estas zonas.

Para lograrlo, han buscado enlaces con el gobierno del Estado y la Federación para analizar la posibilidad de resolver su situación por la vía jurídica, aunque reconoció que es un proceso que requiere de tiempo, por lo que mencionó que municipalizar todos es imposible de igual manera.

Daños a la naturaleza

Al respecto, Armando Lara De Nigris, secretario de Ecología y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, manifestó que hasta el momento, han sido detectados 125 asentamientos irregulares, de los cuales, 13 ya cuentan con las condiciones físicas de poder regularizar, debido a su cercanía con la conexión de servicios básicos.

“Tenemos detectados 125 asentamientos irregulares, de los cuales ya hay 13 que podrían tener las condiciones o características físicas y legales para poder regularizar, físicas quiere decir, que pasa cerca un tubo de drenaje o agua potable, instalaciones hidrosanitarias porque físicamente se podría conectar”, explicó Lara De Nigris.

El funcionario detalló que la principal afectación de los asentamientos irregulares, es que están afectando al manto freático ante la falta de drenaje, además de que terminan con la vegetación y fauna local.