1 /2 Piden respetar señalamientos viales en Playa del Carmen Emmanuel Hedding Medina, director operativo de la Secretaría de Protección Civil y Prevención de Riesgos y Bomberos.

Estacionarse en sitios prohibidos, obstruir salidas de emergencia, sobre la ciclovía, en lugares para discapacitados, cerca de hidrantes o en rampas son parte de la realidad en Solidaridad, por lo que el director operativo de la Secretaría de Protección Civil y Prevención de Riesgos y Bomberos, Emmanuel Hedding Medina, llamó a la ciudadanía a respetar los señalamientos viales, sobre todo aquellos destinados a salvaguardar a las personas.

“Se hace un llamado para que la ciudadanía sea consciente y sobre todo estar preparados para poder brindar los espacios a todos aquellos ciudadanos que tienen alguna discapacidad, tanto visual, como motriz, como auditiva, en donde básicamente se recomienda que todo aquel ciudadano que vea un espacio que es para personas con discapacidad se le respete ese espacio”, comentó el coordinador.

Emmanuel Hedding hizo hincapié especialmente en respetar los accesos y estacionamientos para discapacitados y comparó lo difícil que es en ocasiones encontrar espacio para estacionarse, por lo que ahora aquellas personas con alguna limitación física, lo es mucho más sobre todo a la hora de encontrar aparcamiento.

“Si bien es cierto que posiblemente no encuentren espacio en las plazas comerciales pues imagínense una persona con alguna discapacidad se le haría más complicado aún tener o llegar a algún espacio para ellos; sobre todo también para las unidades de emergencia en el caso de Bomberos que no obstruyan las rampas, que no obstruyan donde están las tomas siamesas para apagar algún incendio o hacer algún rescate es muy importante que se respeten esos espacios públicos”, indicó.

Finalmente entre las recomendaciones, el director operativo pidió a los empresarios dejar los espacios destinados a los hidrantes en las construcciones y sobre todo mantener una capacitación constante en el personal en materia de prevención de accidentes.