Piden renuncia de director de Beristain por falta de resultados en Solidaridad.

Ante la falta de resultados de la Dirección de Servicios Públicos, dirigida por Juan Carlos Segura Espadas, impuesto por la alcaldesa Laura Beristain, para atender el problema de la basura, baches y las afectaciones provocadas por fenómenos meteorológicos en la ciudad de Playa del Carmen, Carlos Enrique Guerra Sánchez, regidor comisión de Obras y Servicios Públicos, pidió se retire del cargo debido a que no está dando el ancho evidentemente.

“Es lamentable como se encuentra la ciudad actualmente, el paso del huracán “Delta” el 7 de octubre que dejó prácticamente la ciudad similar a un basurero municipal a cielo abierto, así se lo hice ver al secretario, el secretario lo invité a una reunión de trabajo de la comisión para que nos diera un diagnóstico de cómo estaba la ciudad”, señaló Carlos Enrique Guerra Sánchez, regidor comisión de Obras y Servicios Públicos.

En entrevista explicó que como parte de sus responsabilidades invitó al director de Servicios Públicos, Juan Carlos Segura Espadas, para que informara un diagnóstico de la ciudad tras el paso de los fenómenos meteorológicos, cita a la que acudió y al solicitar una fecha exacta para concluir con los trabajos de limpieza, el funcionario de Beristain respondió que en un mes, así mismo que para situaciones de este tipo él no se daba abasto.

“Le comenté también que pedir ahorita dentro de una situación tan difícil como es la pandemia, un aumento de más personas para por si viene un huracán sería como estar jugando un juego de beisbol, le dije que pues ibas a tener la gente en la banca y solo la ibas a sacar cuando se ocupara salir de emergente, entonces yo le dije que con lo que tenía, que si le faltaban herramientas, que si le faltaba maquinaria y me dijo que eso no”, señaló. La Verdad Noticias

Agregó que otros temas como el de los baches no ha sido solucionado y no es culpa del personal, sino del desorden de Juan Carlos Segura Espadas y su falta de humildad para pedir ayuda con volquetes a las constructoras, y añadió que para la segunda cita -tras el paso del segundo meteoro-, el director avisó que no asistiría.

