Piden policías en comunidades de “Vía Corta a Mérida”

Autoridades ejidales solicitaron la presencia de Policía Rural en puntos estratégicos de la llamada "Vía Corta a Mérida", ya que han aumentado los asaltos carreteros.

Representantes de Comisariados Ejidales solicitan el retorno de las partidas que estaban destacamentadas de manera estratégica en la llamada “Vía Corta a Mérida”, porque afirman ha aumentado la presencia de la delincuencia de alta peligrosidad.

Argumentaron que, en lo que va del año ya ocurrieron cinco robos a transportistas y temen que este tipo de delitos sean más frecuentes ante la falta de vigilancia.

El atraco más reciente fue el de un tráiler cargado con 34 toneladas de cemento y 100 piezas de armex, valuadas en casi dos millones de pesos, cuyo operador fue amarrado y abandonado en una brecha.

Sin embargo, los robos a casa habitación se registran de manera recurrente en comunidades rurales.

Las autoridades ejidales explicaron que, desde el año, pasado las partidas de la Policía Quintana Roo fueron retiradas de las bases que tenían en cada comunidad.

En su lugar se desplegaron bases itinerantes de seguridad que, a su juicio, no han funcionado porque mientras pernoctan en un lugar, se descuida otro, muchas veces a gran distancia.

Los elementos de la Policía Rural ahora recorren los poblados y permanecen en sitios distantes, ya que no cuentan con bases permanentes.

El delegado de la comunidad La Pantera, Jorge Ávila, consideró necesario el retorno de las partidas o verdadera presencia de la Policía Quintana Roo.

Porque ahora al no haber, no hay respuesta a solicitudes de auxilio o emergencia y el Comité Vecinal coadyuva en la prevención del delito, pero tiene limitantes porque no se trata de un cuerpo de reacción.

Según la autoridad ejidal municipal, los delincuentes provienen de otras partes del País.

