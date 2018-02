Piden no perder de vista la posibilidad de legalizar la marihuana en Quintana Roo

El titular de Turismo federal hizo una propuesta personal de la regulación en destinos turísticos de Quintana Roo

Miguel Ramón Martín Azueta, aspirante de la diputación por el Distrito 1 de Quintana Roo por la coalición PAN, PRD y MC, manifestó en conferencia de prensa, que además de fortalecer el armamento y número de elementos de seguridad en las zonas urbanas y destinos turísticos, se deben de poner en marcha otras acciones que mejoren el ambiente de seguridad en la entidad.

Aseguró de visita en Playa del Carmen que se deben implementar acciones que fortalezcan la convivencia y el tejido social, así como fomentar estímulos que hagan una constante inversión y así se renueven las fuentes de empleo y se mejoren las condiciones de las personas.

En este punto, añadió que no se puede perder de vista la posibilidad de legalizar la marihuana en entidades turísticas como Quintana Roo.

Argumentó que se deben de estudiar a fondo los mecanismos de legalidad de la planta, para que además de los términos de esparcimiento o salud, se estimule un mayor control y seguridad en torno a este producto.

El ex funcionario estatal, comentó que varios países que han integrado un esquema de legal tolerancia para la marihuana, no presentaron un repunte en sus eventos violentos, e incluso en varios casos, no se incrementó el volumen de consumidores; de manera que recomendó, independientemente de verse favorecido o no con la diputación, hacer un análisis profundo de los beneficios e inconvenientes que pueden surgir, si se legaliza el uso o traslado de la hierba, una vez que los tiempos están cambiando.