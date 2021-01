Piden no contestar a este número en Cancún, solicita datos personales

Parece que los dedicados a hacer el mal a través de llamadas telefónicas regresaron en este 2021, pues cientos de personas denunciaron en redes sociales un número el cual está llamando al azar a ciudadanos de Cancún, donde piden datos personales; los que ya contestaron y escucharon la voz del que habla, piden tener cuidado y colgar.

De acuerdo a los usuarios de Facebook, el número es el 998 506 0577, quien en varias ocasiones, para no ser atrapado, cambia de tono de voz, pero los afectados tuvieron el valor de denunciar lo que estaba pasando, según el hombre detrás de la llamada, solicita tu nombre completo, domicilio, municipio y hasta el estado.

Se hacen pasar por varias personas e instituciones

Aquellos que han contestado afirman que, “yo conteste una mendiga encuesta que me hizo hace un ratito, para hacer extorsiones, para eso llaman a mi me llamaron y me dijeron un nombre casi igual que al mío entonces por un momento creí casi caigo, luego les colgué y les dije q así no me llamaba yo, según que eran de la fiscalía, y luego que era del hospital puro choro”, escribieron en redes.

Otros casos es que el operador ofrece un Iphone 12 u 11 Pro, solo es necesario depositar la cantidad de 5 mil pesos a una cuenta bancaria y en días llega a casa el aparato electrónico, sin embargo muchos han caído y han resultado estafados, por ello es que piden no hacer caso a estas llamadas falsas.

Existen cinco númerosmás, cuidado

“A mi también me marcaron y no sólo ese número fueron 5 números diferentes de las 12 a las 2 me entraron las 5 llamadas pero son diferentes números 3 números de Quintana Roo y dos de Yucatán, no conteste por que estaba durmiendo y apenas hace 5 minutos ese número le marcó a mi mamá y justo en el momento que le estaba platicando de eso. Alguien que haya contestado la llamada y diga que es lo que dicen en la llamada”, otro comentario.

Por último, la autoridad ha mencionado no hacer caso a números que solo buscan información para extorsionar a las personas, incluso para realizar delitos como el robo y en el peor de los casos, secuestro, el número antes mencionado es un claro ejemplo, por ello hay que tener cuidado y no dar, absolutamente nada de información vía telefónica. La Verdad Noticias.

