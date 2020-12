Piden no celebrar la Navidad en Quintana Roo para evitar rebrote de COVID-19

Piden no celebrar la Navidad en Quintana Roo para evitar rebrotes de COVID-19 | Reuters

Al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo pidió a los habitantes no celebrar la Navidad en el estado, a fin de evitar reuniones que lleven a un rebrote de COVID-19 en la entidad.

En los últimos días, los casos de coronavirus en Quintana Roo han aumentado exponencialmente, sobre todo en el sur del estado, por lo que las autoridades temen un rebrote si las personas no siguen las medidas de seguridad sanitarias en estas fechas.

En los últimos días, el número de personas en las calles de Cancún ha aumentado. Foto: La Verdad Noticias.

Reconoció que este año ha sido uno de los más críticos en materia de salud, por lo cual insistió en no realizar reuniones masivas, aun cuando las fechas lo ameritan.

Situación del COVID-19 en Quintana Roo

Este jueves, la Secretaría de Salud diagnosticó 44 nuevos casos de coronavirus, además de cuatro nuevas defunciones a causa del virus Sars-Cov-2.

No obstante, el número de infectados podría ser mucho mayor, toda vez que muchas personas no acuden al médico o son indetectables, es decir, no presentan los síntomas pese a que son portadores del virus.

Este aumento se ha visto reflejado, principalmente, en la zona sur del estado, donde Chetumal es foco rojo de COVID-19, según indicó el gobernador Carlos Joaquín González.

A días de finalizar el 2020, #México está entrando a una nueva ola de contagios. El 2021 será de transición por la vacuna contra #COVID_19, pero tardará más de un año en ser aplicada en su totalidad. ¡Los hábitos son tu mayor arma en esta batalla! #PonteVIVO @SESA_QROO pic.twitter.com/fQj4yiTy67 — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) December 10, 2020

Para hacer frente al virus, las autoridades sanitarias comenzaron la aplicación de 8 mil pruebas rápidas de COVID-19, las cuales serán suministradas en las colonias con más contagios de Chetumal y Cancún.

Esta situación es por demás alarmante, debido a que la entidad no está contemplada entre las primeras para recibir la vacuna COVID-19 de Pfizer, pues ésta será aplicada en zonas de alta población como la Ciudad de México.