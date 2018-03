Piden justicia tras negligencias medicas

La fundación No Más Negligencias Médicas dio a conocer el sentir de víctimas de un mal programa. Jesús Faudoa/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo Las víctimas son personas de la tercera edad de comunidades mayas, quienes fueron afectadas de la vista al realizarse una operación de cataratas, sin embargo se completaron mal y están pidiendo que fundación Cinépolis se haga responsable de sus acciones. La señora Alicia Brito contó su caso: 'Al momento que me examinaron, no veía y le dije al doctor que no veía, me empezaron a examinar varios doctores pero nadie me dijo que pasaba, dijeron que al otro día vería pero no. Mi ojo parecía que iba a estallar, la infección estaba muy grande". Las víctimas contaron sus experiencias y exigen que se haga justicia.