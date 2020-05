Piden justicia para Natty, mujer asesinada cruelmente en Isla Mujeres

A través de las redes sociales, la hija de la occisa lanzó un escrito en el que pide a la ciudadanía hacer viral el hecho, así como la manera en que fue cruelmente asesinada su madre en Isla Mujeres, pues teme a que el presunto culpable, quien está bajo prisión, salga libre, por ello suplica que este caso se haga viral para que las autoridades castiguen al detenido.

“Ella es Natty y es mi mamá, la asesinaron el 26 de abril en plena contingencia en su casa, aquí en Isla Mujeres; mi alma está destrozada desde que no está aquí, queremos justicia para mi madre, que el causante de tanto daño pague por todo”, decía parte del texto en su cuenta de Facebook.

Señaló que la única manera para que el “desgraciado” y el caso no que impune es compartir por todos los medios posibles, “solo nos queda compartir su caso para que no quede impune y no pase desapercibido, que las autoridades castiguen al responsable; porque nos queremos vivas, nos queremos sanas”, comentó.

Recordemos que el hallazgo del cuerpo de Natty fue el pasado 26 de abril del presente año, cuando un familiar llegó a la casa de la víctima, ubicado sobre la calle Canané con Sábalo en Isla Mujeres, alrededor de las 11:40 horas y observó a la dama degollada sobre un charco de sangre, motivo por el cual procedió a llamar al 911.

Lamentablemente, cuando la Policía Quintana Roo llegó, confirmó el deceso de Natty, motivo por el cual pidió apoyo de la Policía Ministerial, así como del personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para el levantamiento del cuerpo y la necropsia de ley.

Al día siguiente fue que capturaron al presunto culpable de nombre Jimmi “C”, que en estos momentos está bajo custodia y prisión preventiva, mientras las autoridades determinan su situación jurídica, al menos él debería estar en la cárcel de 30 a 50 años de cárcel, por el delito de feminicidio, supuestamente este sujeto era su expareja sentimental.