Piden grupos LGBT respeto en Quintana Roo

Fabiola Gallegos, Coordinadora del Colectivo mariposas Trans Quintana Roo, mencionó que en el estado hace falta igualdad de derechos a las personas LGBT y existe mucha homofobia para estas personas.

Al inaugurarse el "Taller de Información y Empoderamiento para Personas Trans" en el auditorio de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, la coordinadora del colectivo mariposas trans, indicó que en el ámbito laboral hay mucha homofobia, transfobia y disfobia por lo que se han presentado casos de homicidio hacia las personas transgénero.

“Por el momento hay el reporte de dos chicas trans asesinadas en Quintana Roo, ojala no se incremente porque no lo necesitamos, no queremos crímenes de odio en el estado y mucho menos en Cancún, pero a nivel nacional hay alrededor de 895 mujeres trans asesinadas, informó”.