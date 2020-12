Piden demoler el Hotel Planet Hollywood Cancún por osamentas halladas

Luego de que familiares de los jóvenes desaparecidos en Isla Blanca se manifestaron la tarde de ayer en a las afueras del Hotel Planet Hollywood Cancún, una de las peticiones de los afectados que hacen a las autoridades es de demoler el complejo turístico, pues afirman que en los cimientos hay cuerpos, además de que ese es el castigo por “asesinar a los obreros”.

De acuerdo con la declaración de Hilda y de la madre de William, joven que ya fue identificado entre una de las osamentas halladas a un costado de dicho hotel, ellas quieren que se destruya, además de dar con el paradero de todos los involucrados en la desaparición de los jóvenes obreros.

Hilda, hermana de uno de los desaparecidos pedirá protección

Hilda, joven mujer que ayer fue detenida por elementos de la Policía Quintana Roo de Isla Mujeres señaló que los encargados del hotel saben donde están los cuerpos y quienes son los responsables, “el hotel sabe, todo el hotel sabe, muchos han huido de acá, porque lo amenazan, quieren extorsionarlos, los citan en un día y al siguiente ya no regresan”, dijo.

Destacó que pedirá y buscará la manera de tener protección, pues las autoridades se lo han negado, ya que no ha recibido amenazas, “no voy a esperar que me amenacen, pediré protección”, continuó diciendo que, “a está gente no les importa los albañiles, para ellos son simples obreros sucios, ellos van sobre el dinero, no les importa la vida humana”, refirió Hilda.

Se espera que lleguen familiares de otros estados a Cancún

En este sentido, la madre de William habló también sobre el hallazgo y confirmación de su hijo y dijo que la manera en que le dieron la noticia, de que su hijo estaba entre las osamentas halladas en el Hotel Planet Hollywood, no fue la correcta, “la fiscalía me dio la noticia, pero era algo privado”.

Ella quiere que se destruya el hotel por completo, “yo lo único que quiero es justicia, ya que el fiscal, así como se tomó la molestia de decir que hay avances en la investigación, así quiero que él se ponga los pantalones y me haga justicia por mi hijo, él no merecía morir, él era un joven tranquilo, no se metía con nadie, él se presentó el 15 de septiembre a este hotel y ya no regresó a casa”, señaló la madre en llantos.

Por último, este caso está dando la vuelta al estado de Quintana Roo y parte de la república mexicana, pues se espera que familias de Tabasco, Yucatán, Chiapas y Campeche, lleguen a Cancún para pedir justicia y manifestarse.

