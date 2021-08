Un menor que fue aparentemente raptado por un mujer identificada como Brenda Froricelly Tejero Alcocer, está siendo buscado por su familiares y hasta la redacción de está nota, desconocen el paradero de ambas personas. Se sabe que desaparecieron el domingo 15 de agosto del presente año.

En entrevista con uno de los seres queridos, quien además es un reconocido periodista en Cancún, señaló a La Verdad Noticias que el menor de nombre Antonio Serralta, es su nieto y no su hijo como muchos otros medios estaban diciendo, detalló que la desaparición de la mujer antes citada y el infante ocurrió entre las 16:00 y 17:00 horas.

Temen por la vida e integridad del niño

Piden ayuda para localizar a Brenda y Antonio, desaparecieron en Cancún

Recalcó que Brenda fue su ex-pareja y desde hace 8 meses viven separados, sin embargo, descartó que el presunto rapto, haya sido por venganza o problemas familiares y recalcó que los verdaderos padres de Antonio están sumamente preocupados, pues temen que la presunta culpable le haga daño.

“No sé qué le pasó a esa señora, no sé si está enferma o tiene problemas mentales, pero que haya sustraído al menor, porque aún no regresan, al salir con él y no volver a casa, ya es grave, por ello los padres de Antonio procederán a la demanda ante la Fiscalía General del Estado y se espera que hoy emiten la Alerta Amber e inicien las investigaciones”, enfatizó.

Detalló que ayer domingo a las 23:00 horas, aproximadamente, recibió un mensaje donde le escribieron que no le iban a entregar al menor, aunque él fuera periodista, subrayó que a lo mejor el texto lo hicieron para burlarse, ya que, presuntamente Brenda se llevó al menor con personas desconocidas a beber alcohol y sujetos ajenos a la familia le tomaron su celular. Eso fue lo último que supo de su nieto.

Por último invitó a toda la ciudadanía a compartir la foto de la mujer, así como del menor para que lo más pronto posible pueda estar en casa de nuevo, “no creo que la señora Brenda esté involucrada en actos delictuosos, pero si tememos que no regrese, en estos momentos ya son más de 20 horas sin saber nada de mi nieto y de la señora”, concluyó.

