Piden autógrafos a Cuauhtémoc Blanco en toma de protesta de Mara Lezama

Aprovechan visita del 'cuau' a Quintana Roo para pedir autógrafos

Los quintanarroenses no desaprovecharon la oportunidad de tomarse una buena foto y llevar sus playeras del América para pedirle autógrafo al ex-futbolista y actual gobernador de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco, durante su visita a Quintana Roo en apoyo a Mara Lezama por su toma de protesta como gobernadora.

"Cuau, cuau, cuau, una foto, un autógrafo", se oía al término del evento ofrecido por Mara, donde se dirigió al pueblo. Alrededor de 6 personas fueron los afortunados de tomarse fotos y llevarse sus jersey autografiado con la firma de Blanco. Debido a la hora, duró poco tiempo y se retiró.

Muchos se quedaron con "el antojo" de abrazarlo, tomarse una foto y de un saludo, pero tuvieron el 'privilegio' de conocerlo a distancia, desde los asientos o de pie, cuando estuvo en el escenario, justo a Mara Lezama y demás gobernadores de México.

Entre la multitud pocos sabían que se era gobernador de Morelos, pero bien que lo conocen por ser ex-futbolista y estar en el América, así como en la selección nacional, donde destacó por sus intrépidas jugadas en la cancha.

"El Cuau es lo máximo, me hubiese gustado estar con él y que saludade a mis hijos, pero no se pudo, una lastima caray, será para la próxima", dijo uno de los asistentes al evento, quien esperaba con ansias al mandatario Estatal de Morelos, donde casi no es muy querido por el pueblo. Aquí "lo alabaron".

