Piden al Congreso de Quintana Roo publicar decreto para creación de la Guardia Nacional.

Es necesario que, al contar ya con el aval de la mayoría de los Congresos en el país, el titular del Poder Ejecutivo publique el decreto por el cual se crea la Guardia Nacional porque esta iniciativa que él impulsó no puede esperar más tiempo ante la inseguridad que se vive en el país, sostuvo el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo.

Él ha dicho que quiere contar con los 32 avales de los Congresos, pero es evidente que se va a aprobar. Constitucionalmente ya se puede publicar y lo que hizo Quintana Roo fue precisamente aligerar los tiempos ante la situación que se deteriora cada vez más de la seguridad”, indicó.

El presidente del Congreso dijo que el combate a la inseguridad no puede estar a la espera de que los demás estados se sumen cuando ya está cumplido el requisito de ley, pues cada día se incrementa el número de personas que son víctimas de hechos delictivos diversa índole.

El legislador dijo que los diputados del Congreso del Quintana Roo se han sumado a los demás legisladores locales en otras entidades del país, quienes le han dado su respaldo a las propuestas que el Presidente de la República ha impulsado con la fuerza política que tiene en el Congreso y ya es momento de dar el siguiente paso.

El presidente de la Gran Comisión indicó que la creación de al Guardia Nacional es una necesidad que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador: “dentro de esta aprobación se le está dando el voto de confianza al Presidente de la República, finalmente, lo que él ha planteado como su gran estrategia, para combatir la inseguridad, la creación de la guardia nacional, ya la tiene y lo que requerimos ahora es empezar a ver resultados.

De ninguna manera puede pensarse que es un cheque en blanco, es un respaldo, es entender que él es el que representa a todos y que tiene la responsabilidad de garantizarle la seguridad a todos los mexicanos”.

Martínez Arcila dijo que al mandatario no hay que regatearle esa parte de contar con herramientas para enfrentar la inseguridad: “ya se le ha dado y lo que espera el estado de Quintana Roo es tener resultados porque dentro de la coyuntura donde él afirma que no ha podido bajar los índices de seguridad en Cancún, también hay ahí un tema de fondo que es que prácticamente se le desmanteló la presencia de la Policía Federal que había en Quintana Roo, fueron movidos a otros estados de la República y prácticamente se dejó, no quiero decir en el abandono, pero se dejó desprotegido a Quintana Roo y finalmente al municipio de Benito Juárez, a Cancún y a Playa del Carmen”.