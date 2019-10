Piden a las autoridades mayor fumigación en las regiones de Cancún

Tras un recorrido por las regiones 100 a la 104 de Cancún, los vecinos suplican a las autoridades mayor fumigación por estas zonas, ya que en su mayoría existen lotes baldíos y abandonados donde hay una gran cantidad de cacharros que provocan un brote masivo de mosquitos que afectan a cualquier hora del día y más en las noches.

Es muy importante señalar que en las regiones mencionadas, hay una gran cantidad de maleza y esto más porque hay terrenos donde los dueños lo tienen abandonado y no le dan un cuidado, es decir no lo limpian, no lo “chapean” y esto afecta mucho en estas temporadas y provoca el brote de los mosquitos.

Los vecinos afirman que un bote de insecticida les dura alrededor de 3 días, por que constantemente están matando a los insectos, donde cada bote les cuesta alrededor de 30 pesos el más barato y de tamaño regular, señalan que al día matan aproximadamente de 20 a 30 moscos.

En este sentido, los vecinos temen a que sus hijos e incluso ellos sean contagiados por el virus del dengue y peor, que sea el dengue hemorrágico, aquel que puede llevar a la muerte al paciente, “la verdad tememos por la vida de nuestros hijos, ya que hemos escuchado en las noticias que ya se registraron muertes por esta enfermedad”, dijo una vecina, ama de casa en la Región 100.

Hay que destacar que las autoridades sí están fumigando la ciudad, pero lo hacen de manera periódica, es decir, cuando pasan en una zona, vuelven a pasar dentro de una o dos semanas, mientras pasan en otras colonias, por ello se programan los días y se avisa a la ciudadanía cuando van a pasar por su hogar a fumigar.

Tal caso son los días del 14 al 18 de octubre, donde las autoridades informaron que pasarán en las regiones, 200, 201, 202, 107, 248, 249, 259, 260, 245, 246, 247, 235, 227, 234, 238, 237, 239, 75, 76, 77 y 95, un total de 21 regiones y más de 31 mil habitaciones protegidas, quienes serán beneficiados con esta fumigación y pronto se dará a conocer cuándo serán las demás regiones.