Piden a la SCJN cancelar proyecto de turismo masivo en Yum Balam

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito para que intervenga y cancele un nuevo proyecto de turismo masivo en el Área Natural Protegida de Yum Balam.

De acuerdo con los ambientalistas, dichas construcciones están siendo avaladas e impulsadas por el gobierno municipal de Lázaro Cardenas, encabezado por el alcalde Nivardo Mena Villanueva, quien tras los hechos presentó una queja inconstitucional ante la SCJN.

Según dijeron los integrantes de CEMDA y AIDA, el ayuntamiento busca invalidar el decreto de creación y programa de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam para abrir la zona al turismo no sostenible.

Presentamos ante la @SCJN un escrito legal con argumentos de derecho ambiental internacional, #DDHH y justicia climática para defender al APFyF Yum Balam, Q.R., de las pretensiones del gobierno para abrir la zona a desarrollos turísticos no sostenibles. https://t.co/oFwQfBPsw2 — CEMDA (@CEMDA) November 30, 2020

Por ello presentaron un escrito ante el máximo órgano de justicia donde expusieron que dicho proyecto viola el derecho ambiental internacional, derechos humanos y justicia climática para defender al humedal de importancia mundial.

Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas presenta queja ante la SCJN

Ante esta situación, el gobierno de Nivardo Mena envió a la SCJN una Controversia Constitucional en contra del decreto de creación y del programa de manejo del área protegida para invalidar estos instrumentos y, según lo ha manifestado públicamente, dar vía libre a la urbanización y al desarrollo turístico.

Sin embargo, puntualizaron los ambientalistas, esta pretensión vulnera el interés público, toda vez que los ecosistemas de Yum Balam podrían verse devastados por proyectos de turismo masivo, dragados en la bahía, plantas desalinizadoras o de tratamiento de aguas, deforestación de selva mediana, además de por la huella de miles de visitantes.

Hicieron hincapié en los múltiples ecosistemas terrestres, costeros y marines que alberga el área natural protegida de Yumbalam, tales como Cenotes, Sabana, selvas, lagunas, dunas costeras, manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos.

Por ello pidieron a la Suprema Corte, no sólo detener la construcción de estos inmueble , sino también que mantenga la protección de Yumbalam, que se resuelva a la no modificación del polígono del área natural protegida y que no se permitan ningún tipo de obra que alteren las características ecológicas de la zona.

Importancia de Yum Balam

Yum Bala tiene 6,495.13 hectáreas de manglares y 24,461.8 hectáreas de pastos marinos

Yum Balam, humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar, tiene 6,495.13 hectáreas de manglares y 24,461.8 hectáreas de pastos marinos. Estos ecosistemas almacenan 38.5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a las emisiones de 9.4 millones de personas al año por el uso de hidrocarburos.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe actuar de forma progresiva y conforme a las obligaciones internacionales de México, entre ellas la de reducir las emisiones causantes de la crisis climática”, dijo Camilo Thompson, abogado de AIDA.

“La conservación de los humedales costeros, su biodiversidad y servicios ambientales es fundamental para lograr justicia climática y asegurar un ambiente sano para las futuras generaciones”.