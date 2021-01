Piden a diputados locales de Quintana Roo ¡que se pongan a trabajar!

Productores de la ribera del Río Hondo solicitaron a diputados locales “que se pongan a trabajar” y “saquen de la congeladora” iniciativas que permitirían acabar con varias de las problemáticas que afectan a la industria cañera.

Por principio de cuentas, el secretario general del Sindicato de Productores Azucareros en Quintana Roo, Martín Barajas Linarte, urgió que se retome la iniciativa que tipifica como delito grave el robo de los sistemas de riesgo.

Explicó que la sustracción del equipo para regar los cultivos se ha convertido en un problema preocupante, ya que genera dos problemáticas a los productores de todo el Estado, pero muy en particular en la ribera del Río Hondo.

En este sentido, detalló que las pérdidas económicas por robo del equipo, por unidad, superan el medio millón de pesos y, por otra parte, la afectación del cultivo de la caña de azúcar, toda vez que impide cumplir las metas de producción.

Al no haber agua, la caña no se desarrolla y no llega al tamaño ideal para la producción de azúcar, con las consabidas afectaciones.