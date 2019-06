Piden a AMLO revocar concesión de Aguakan

Buscan revocar la concesión de Aguakan por incumplir con su labor de dar un servicio de calidad y por contaminar los mantos freáticos.

En el marco de la visita presidencial, tanto diputados locales electos como organizaciones civiles y ciudadanos en general, están listos para ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exigir la revocación de la concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), conocida comercialmente como Aguakan.

Denunciaron que centros turísticos mundialmente conocidos como Xcaret y el Río Secreto, ya están contaminados por dicha empresa, lo que representa un problema grave de salud.

Al quedar rebasadas sus plantas de tratamiento, Aguakan vierte aguas negras a cenotes en Playa del Carmen.

En su oportunidad la diputada local electa por el Distrito 6 de la coalición “Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, Erika Castillo, refrendó su compromiso de revocar la concesión a la empresa Aguakan por incumplir con su labor de dar un servicio de calidad y sobre todo por contaminar los mantos freáticos, al verter miles de metros cúbicos de agua contaminada a los cenotes y ríos subterráneos de la entidad, causando un daño de grandes proporciones.

Asimismo destacó que no habrá segundas oportunidades para seguir prestando el servicio de agua potable en Cancún”, ya que son muchos años de atropellos en contra de la ciudadanía, violando el derecho constitucional del derecho al agua, al hacer cortes ilegales.Destacó que una de sus primeras acciones como diputada local en la XVI Legislatura será revisar dicha concesión “con lupa” para poder revocarla.

La empresa concesionaria contamina ríos, mantos freáticos y el subsuelo en Playa del Carmen.

Señaló que además la ciudadanía demanda el cobro de un servicio más justo y no tarifas elevadas que en algún momento, para un número importante de personas, se vuelve incosteable.

Como se sabe, esta empresa cobra sumas exorbitantes por este servicio por vender “aire” en lugar de agua, es el más caro de México y a nivel mundial sus cobros están por encima de Estados Unidos, Europa, Asia e incluso de los países árabes, donde escasea el vital líquido.

Aguakan, campeona en quejas: Profeco

Hace un par de meses, al instalar el Consejo Consultivo del Consumo en el estado, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla informó que de esta empresa es el mayor número de quejas que reciben en los municipios del norte de Quintana Roo.

Anunció que revisará el origen de la concesión que le autorizó el gobierno del estado en 1994, así como los cobros indebidos generados por la “venta de aire” en lugar del vital líquido que factura la empresa a los clientes.

Diversos organismos exigen la salida de Aguakan de Playa del Carmen.

“A partir de hoy iniciamos (el análisis contra Aguakan) vamos a evaluar desde los contratos del servicio hasta la naturaleza misma del operador… El rey de las quejas es Aguakan”, reiteró.

Asimismo la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Miriam Cortés Franco, agregó que durante su paso por este organismo detectó que la concesión de este servicio tiene serios problemas de corrupción.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón Gómez también aprovechó la ocasión y le entregó copias de recibos de Aguakan en la que la empresa les factura a los hoteles por el tratamiento del agua que descargan al drenaje, pese a que las plantas que existen desde hace 30 años en la zona hotelera son operadas por Fonatur, es decir, la concesionaria cobra por un servicio que no presta, sino que lo hace el gobierno federal.

Y añadió que se estableció que si al concluir una obra de un hotel, local o departamentos, condicionan su operación, a que cuente con el contrato del servicio de Aguakan.

Rafael del Río, también empresario, explicó que las cisternas de los centros de hospedaje deberían estar al cien por ciento pero la empresa no las mantiene llenas, sino que cuando están a un 35 o 40% de su capacidad, les envía el agua mediante pipas, que además les cobra, que se encuentran en mal estado y al circular en la zona hotelera, generan una mala imagen al visitante.

La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Inna Germán, añadió que actualmente no es posible cancelar el contrato con la concesionaria y aunque hay negocios interesados en hacerlo, al garantizar que habrá un tratamiento de las aguas negras no es posible cancelar; sin embargo el Procurador del Consumidor respondió que si el cliente garantiza que es posible cerrar el círculo del tratamiento de las aguas negras, hay posibilidad legal de cancelar.

Aguakan vierte aguas negras al subsuelo

Con la presentación de varios videos la agrupación “28 de Julio”, que encabeza el ex presidente municipal de Solidaridad, Marciano “Chano” Toledo Sánchez, acusó a la concesionaria Aguakan de verter aguas negras directamente al subsuelo, contaminando el 50% de los mantos freáticos de esta ciudad, por lo que en la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador lo harán saber, además de que centros de entretenimiento como Xcaret y el Río Secreto, entre otras playas, ya están contaminadas por las aguas negras que vierte esta empresa.

Toledo Sánchez, destacó que la empresa al quedar rebasada su planta de tratamiento, ordenó que las pipas descarguen sus desechos directamente en un cenote, lo que se tiene documentado a través de videos, al igual que los escurrimientos de aguas desde esta planta, formando verdaderos riachuelos.

Aseguró que muchos políticos enarbolan la lucha en sus campañas contra Aguakan, la usan como bandera, pero al llegar al cargo no actúan, tal y como lo hizo la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristaín, por lo que pedirán directamente la intervención del presidente López Obrador, en su visita de este domingo.

“Inconcebible, que en un destino turístico de nivel mundial, no se pueda beber agua sin que esté contaminada, lo que representa un alto riesgo tanto a los turistas como a los habitantes de este municipio”, recalcó.

Reveló que una mujer murió de complicaciones por una gastroenteritis ayer, lo que pudiera deberse a la contaminación del agua.

Sobre los videos dijo que tienen menos de 15 grabados y que ya exigieron tanto a la Conagua como a la Profepa y otros organismos, una inspección inmediata de la planta de tratamiento de Sastun Ha, pero sin resultados.

Es la misma planta donde un grupo de trabajadores, contratistas, protestaran, alegando que Aguakan les quedó a deber siete semanas de trabajos y que ahora ni siquiera les quieren contestar el teléfono.

Los inconformes recalcaron que se contamina el subsuelo y tienen evidencias de ello.

Asimismo, “Chano” Toledo acusó al Congreso y al gobierno municipal de ser omisos en esta materia.

“No estamos jugando ni tirando petardos para cuestiones electorales, como hacen muchos para obtener beneficios. Esto es grave y es un problema de salud, de contaminación real de nuestros mantos freáticos”, declaró, indicando que Río Secreto y Xcaret ya están contaminados.

También indicó que Aguakan ya busca la extracción de agua fuera del municipio, en Lázaro Cárdenas, debido a la situación de contaminación actual. Esto último es una acusación de que habrían cruzado los límites de Solidaridad para instalar unos pozos, lo que la empresa ha negado.

