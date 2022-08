Pide torta de arrachera y termina comiendose una cola de lagartija

Una usuaria de Facebook llamada Karla Verónica narró una supuesta experiencia aterradora al comprar comida en uno de sus restaurantes favoritos, dentro de su comida había un iguano, cuija, gekko, besucona, mejor conocida como lagartija, y se dio cuenta después de haberse comido la cola.

"El día de hoy después del medio día ordené una torta de arrachera al restaurante Mr. Bean ubicado en Av. Palenque aquí en Cancún mandándole un mensaje a su whatsapp empresarial, hice el pago y mi comida llegó en unos 15 minutos", señala la comensal.

El pedido que ella compró incluía una torta, papas y ensalada.

"Comencé a comerme la torta y sentí un sabor medio raro, pero continué comiendo la torta, fue cuando terminé la mitad de esta cuando vi que entre la carne y pegada a una papa estaba una lagartija frita sin cola", narró la afectada.

Karla Verónica contó que fue demasiado el impacto de ver este animal en su comida que no pudo evitar vomitar debido a que le causó mucho asco

"Probablemente el sabor raro que sentí fue la cola de la lagartija. Tomé varias fotos y fui al establecimiento a reclamar, los empleados estaban muy impactados y me dijeron que podían regresarme mi dinero o que también podía esperar a que llegara el gerente", contó.

Tras 20 minutos de espera, el gerente llegó, la saludó y le comentó que ya le habían dicho lo que sucedió y añadió supuestamente que era la primera vez que esto sucedía.

"Yo le dije que me había comido una parte de la lagartija y que no sabía si me comenzaría a sentir mal, a lo que él procedió a decirme que si yo quería ir al doctor que él me llevaba, me dio un papel en el que él anotó "Silva" y un número de teléfono para que lo llamara cuando quisiera que me llevara al doctor", señaló.

La afectada señaló diversas irregularidades en el establecimiento y dijo que no volvería a comprar allí, así mismo etiquetó a Cofepris tras vivir supuestamente está experiencia.

