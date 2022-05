Pide regidora Matilde Carrillo más datos de desvíos de Beristain

Tras los señalamientos de presuntos desvíos y las observaciones hechos por la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) por un faltante de más de 120 millones de pesos en Solidaridad; la concejal Matilde Carrillo Vejar solicitó a la Contraloría Municipal más datos del quebranto para apoyar las indagatorias.

La regidora, quien preside la Comisión Anticorrupción y Transparencia en el Ayuntamiento Solidaridad, solicitó a la Contraloría Mayor del municipio, toda la información del proceso de observaciones y presuntas irregularidades graves y no graves en la gestión de Laura Beristain Navarrete.

La presidenta de la Comisión Anticorrupciión y Transparencia del Ayuntamiento Solidaridad, Matilde Carrillo solicitó la información de las observaciones realizadas por la Aseqroo al gobienro de Laura Beristain para coadyuvar en las indagatorias

Carrillo Vejar, puntualiza que el objetivo de su petición, no es la de entorpecer los trabajos de auditoria e investigación de irregularidades que realiza esta dependencia municipal, “sino de tener las estadísticas oficiales de estos procedimientos y saber en su momento de que manera podemos ayudar”.

De su lado, el Síndico Municipal, Adrián Pérez Vera sugirió que se realizaran mesas de trabajo, junto con la Contraloría Mayor Municipal, para que siempre se anteponga la presunción de inocencia y, se pueda tener acceso a información de los expedientes del gobierno anterior, para conocer el estado que guardan los mismos.

Apenas ayer La Verdad Noticias dio a conocer que la Aseqroo, había dado a cocer que en el gobierno de la ex edil Laura Beristáin se encontraron diversas irregularidades y, cuentas no aclaradas hasta por 128 millones 990 mil pesos, producto de 96 observaciones hasta ahora no aclaradas por la regidora en funciones.

Por su parte, el regidor Rodolfo del Ángel precisó que en esta petición, deberán respetarse los derechos humanos de los ex funcionarios involucrados en las indagatorias, “porque una imputación no significa que sean responsables en la comisión de un delito, sino eclusivamente la presunción de la comisión de alguno”.

En la reunión de trabajo, el regidor independiente, Gabriel Mendicuti Loria consideró una falta de respeto, el hecho de que la Contralora Municipal, Leslie María Ávila Vera no estuviera presente en esta labor, “ya que la transparencia y la corrupción no son temas menores”.

