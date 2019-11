Pide regidor a parquímetros respetar espacios de comerciantes ambulantes.

Orlando Muñoz Gómez, décimo primer regidor en Solidaridad.

A menos de 20 días de que inicie en funciones el sistema de parquímetros en el centro de Playa del Carmen, Orlando Muñoz Gómez, décimo primer regidor en Solidaridad rechazó la falta de comunicación por parte de la autoridad municipal para comunicar a los ciudadanos cómo y de qué forma operará el sistema de parquímetros de la ciudad.

“Yo he escuchado a la ex presidenta, hoy diputada, Cristina Torres, de lo que hay que hacer es socializar el tema, dando por entendido que esto ya se quedó firme; al final del día fue votado y ratificado por el Congreso, cosa que no había hecho la nueva Legislatura y que bueno extrañamente la bancada de Morena aprobó esto”, dijo en entrevista.

Señaló que hasta donde sabe para los parquímetros ya es firme el cobro, están en pruebas, algunos funcionando, pero pidió que para aquella gente que ha tenido un negocio ambulante por más de 15 o 20 años, se le otorgue alguna consideración.

“Dice la ley que primero en tiempo, primero en derecho, le tendrían que haberle pedido autorización o darle cortesía a los trabajadores ambulantes mediante alguna consideración, una tarjeta o algo que no haga pagarles mientras estén usando la esquina”, explicó.

Reconoció que haber colocado parquímetros en sitios de comercio ambulante va a generar un malestar. “Es un tema al que nadie ha querido -como se dice coloquialmente- al toro por los cuernos, obviamente la última palabra la tendría el Congreso, recordemos que a nosotros nunca nos pasaron como cabildo actual ningún tipo de información”, denunció. Todas las observaciones que tuvo que haber hecho la presidenta la tomó a título personal, -dijo- entonces ahí sí te puedo decir que el cabildo no estuvo enterado.

Confirmó que sí existió un llamado del Congreso para conocer la opinión del gobierno municipal de Solidaridad encabezado por la alcaldesa Laura Beristain, sin embargo señaló que fue ella -Laura Beristain- la que tomó el caso a título personal. “La presidenta municipal respondió que no había ningún tipo de observaciones”, comentó.

Agregó que aunque el Cabildo es el máximo órgano calificado y quien toma las decisiones finales se ha visto que como en el caso de la concesión de la recolecta de basura, en el caso de los camiones, luminarias, todo ha sido muy pasivo, no ha pasado nada por el cabildo, que al final es una cosa positiva para los regidores, porque cuando venga alguna demanda alguna controversia ahí hay responsables directos