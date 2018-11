Pide obispo Elizondo por la paz en Cancún

Hay una buena voluntad política para acabar con la inseguridad en el mu­nicipio de Benito Juárez y el estado, afirmó el Obispo de la Prelatura Can­cún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, después de reiterar que los altos representantes de la Jerarquía Católica tienen la esperanza de que Dios y la Virgen de Guadalupe iluminen a los próximos gobernantes, en es­pecial al mandatario electo Andrés Manuel López Obrador.

“Las expectativas son muy grandes y no podemos fallarle y decepcionar al pueblo”, acotó, al descartar un estallido social si no se cumple con lo que se promete. “El va porque va y el me canso ganso”, que recalcó AMLO en su visita a Cancún, dijo que tiene confianza que se cumpla para acabar con la corrupción e inseguridad, lo anterior en entrevista al concluir su tradicio­nal homilía dominical.

Ojalá que haya unión, tomarse muy en serio, hay voluntad política y espero se cumpla lo prometido. Añadió que en el caso del gobierno federal entrante y el municipio de Benito Juárez-Cancún, hay coincidencias por­que son del mismo partido, de ahí que se tiene confianza que salga adelante la justicia y la seguridad pública.

Dijo que, en relación al Mando Único, hay que esperar y que el pueblo da un voto de confianza para que se supere esta inseguridad y la paz “ya que es de vida o muerte”, además de que precisó que tiene mucha fe que se cumpla.

“Los mexicanos tenemos tendencia a la resig­nación, pero sería una gran pena, un gran fracaso, si las expectativas quedan en el aire”.

Megarosario

Por otro lado, invitó el próximo 8 de diciembre “Día de la Inmaculado Concepción”, al “Megarosario”, que se realizará el próximo 8 de diciembre, en el es­tado Andrés Quintana Roo a las 17:00 horas donde se va a pedir por la paz y tranquilidad de todos los habitantes, por las familias y sacerdotes.

Destacó que se regalará un rosario, una imagen, agua bendita, un folleto para conservar la familia, un “paquetesalves”, se entregará a la entrada, ade­más de que sólo se cobraran 10 pesos por persona de cuota de recuperación.