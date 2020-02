Pide médico confiar en instituciones sobre tema del coronavirus.

Doctor Héctor González Rodríguez, responsable del área de Salud en Solidaridad.

No alarmar a la población, pidió el doctor Héctor González Rodríguez, responsable del área de Salud en Solidaridad, tras ser cuestionado sobre cómo va la situación del coronavirus y los riegos que entraña para la Riviera Maya; señaló que hay que tener cuidado, seguir todas las medidas de la Organización Panamericana de la Salud, pero tampoco hay que alarmarse, si comparamos lo que está sucediendo con esta epidemia en este momento.

“Hay que tener mucho cuidado con la información, como recomendación hay que basarnos en fuentes validadas a nivel internacional que promueven precisamente informacion epidemiológica real de lo que está pasando, el coronavirus efectivamente sigue afectando la transmisibilidad en China ya teníamos más de seis mil casos la semana pasada, afortunadamente los casos más graves se están limitando a la localidad más afectada”, comentó.

Explicó que actualmente se sabe que el virus presenta una baja capacidad de transmisión, es decir un 2.9 por ciento, así mismo comentó que el número de defunciones es menor en comparación con el Síndrome Respiratorio Agudo Grave o el Síndrome Respiratorio por Coronavirus de Oriente Medio en los años 2002 2004.

“El virus del SARS y del MERS era de un 50%, aquí es de un 2.9 por ciento, esto es si yo estoy enfermo y se me acercan las personas que estamos aquí se van a infectar, esto pasó con los virus anteriores, con este la posibilidad es muy baja, 2.9% aparte las complicaciones no son tan delicadas, es decir no es tan fácil que un paciente vaya a fallecer por una infección con coronavirus”, señaló.

Finalmente el director de Salud Municipal explicó que las instituciones de salud del estado, las instituciones públicas y privadas así como los protocolos están preparados ante un posible brote, por lo que no está de más seguir con las acciones de higiene y cuidados preventivos.