Pide magisterio mejores condiciones en servicios de salud en ISSSTE de Cancún

El magisterio en Cancún, señala que existe un alto margen de deficiencias en la infraestructura y los servicios que presta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Benito Juárez.

La maestra María Guadalupe Maldonado Cruz, quien es la presidenta de la asociación, Maestros y Ciudadanos Unidos por Quintana Roo, declaró a La Verdad Noticias, que los servicios médicos a los que tiene derechohabiencia el magisterio son insuficientes para el sector.

"Tenemos un ISSSTE que se construyó hace más de 30 años para cubrir los servicios de 2 mil personas y ahora somos 108 mil derechohabientes nada más del magisterio", abundó.

Maldonado Cruz, destacó que el problema de salud pública con la pandemia por Covid-19, fue muy complicados en el primer año, sin embargo ahora con la última ola de contagios sigue siendo un grave problema la atención a la clase magisterial y en general a toda la población que es derechohabiente.

La líder magisterial recordó que los maestros quienes han dado positivo al coronavirus, se enfrentan a un calvario para esperar que sean atendidos y una vez que son atendidos, tienen muchas dificultades para que se les pueda otorgar sus incapacidades.

"Es un grave problema porque los maestros tenemos un ingreso mensual de 12 a 13 mil pesos, lo cual no nos permite hacer mucho para poder pagar médicos particulares", reconoció.

La maestra Lupita Maldonado, mencionó que otra de las grandes deficiencias del ISSSTE es el desabasto de medicamentos, que termina afectando directamente a la salud y el bolsillo de los profesores.

"El ISSSTE no siempre tiene los medicamentos, cuando vas y te dicen que no hay medicamentos porque hay desabasto, no te queda más que ver cómo solucionas tu problema de salud en otros lados", reclamó.