Pide diputada vigilar a las autoridades municipales de Solidaridad.

La polémica presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain.

Las propuestas de la presidente municipal Laura Beristain como elevar los impuestos en las tablas catastrales y cobrar un impuesto por boleto de cine, entre otras, fueron rechazadas por los diputados, mientras que el presupuesto de egresos de Solidaridad, está en revisión, informó la diputada Cristina Torres y sentenció que los diputados están conscientes y quieren que a los playenses les vaya bien.

“Yo creo que el persistir, el insistir y el permanecer hasta el final, nosotros con la férrea convicción de la defensa de la gente fue lo que se vio en los resultados, a mi me hubiera gustado que fueramos más de once los que hicimos la diferencia, pero así fue, 16 en uno, once en el otro, en fin, es seguir avanzando por y para la gente de Solidaridad”, dijo la diputada Cristina Torres Gómez.

Descartó que haber devuelto la propuesta de alza a los impuestos de la polémica presidente municipal de Solidaridad, Lara Beristain, sea una victoria, sino más bien una muestra de civilidad, de conciencia de los diputados que piensan en la gente de Solidaridad sin importar la filiación política del gobierno, incluso de aquellos de otras filiaciones políticas como el PRI o el PRD o del mismo MORENA.

Únete a nosotros en Instagram

“Nos hubiera encantado entregar más, es decir, que no hubiera un solo impuesto nuevo, no pudimos llegar hasta ahí, logramos bajar tasas impositivas, logramos eliminar impuestos como el del cine, logramos que se redujeran los montos excesivos de derechos que se pretendían cobrar por licencias de conducir, por licencias de funcionamiento, faltan más temas, pero no hay que claudicar”, dijo.

Quizás te interese: Atestigua Carlos Joaquín la Segunda Glosa Ciudadana de Gobierno Abierto de Quintana Roo

En entrevista, la diputada aprovechó para convocar a los solidarenses para vigilar a regidores y síndicos para que den resultados no solo con las obras que reciben recursos del Gobierno Federal, sino aquellas resultado de los impuestos de los playenses para que a Solidaridad le vaya bien, así mismo setenció que para el año qe viene seguirá trabajando desde el Congreso.

Lee más de Quintana Roo

Tras refrendar su especial cariño por Solidaridad, recordó que hay que trabajar por todo el estado de Quintana Roo, al tiempo que enfatizó que el aumento a las tablas catastrales, propuesto por Laura Beristain no fue aprobado al igual que la Ley de Hacienda y solo está pendiente el presupuesto de egresos.