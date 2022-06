Pide ciudadanía salida de Aguakan de Quintana Roo

Durante la consulta ciudadana que se realiza en el marco del proceso electoral local de este domingo 5 de junio, gran parte de ciudadanos manifestaron públicamente su rechazo a la empresa Aguakan por los abusos cometidos en el cobro y suministro del vital líquido.

Sobre el tema la ciudadana Claudia Toledo opinó: ``Que la quiten porque se me hace muy abusivo todo lo que cobran, no se me hace justo que yo siendo una sola persona tenga que pagar mil pesos al mes.

Desde temprana hora la ciudadanía acudió a las casillas electorales para emitir su voto para elegir a quien será el nuevo gobernador del estado de Quintana Roo.

Aguakan debe salir de Quintana Roo: Ciudadanos

Ciudadanos votaron este 5 de junio para elegir gobernador y votaron también por la permanencia o no de Aguakan

Para el ciudadano Cuauhtémoc Aguakan no debe continuar. “No debería de continuar, la concesión es muy larga y aparte la tarifa más cara de toda la republica, si bajan el precio razonablemente que continuen, mi voto fue en contra”.

La señora Mercedes, manifestó que otorgó su voto en contra de la empresa concesionaria de agua. “Que la quiten porque cobran demasiado”.

Lili Omaña, opinó: “Ya necesitamos un cambio porque el servicio no es muy eficiente y necesitamos ya renovar para que no haya esos monopolios que sienta aguakan que pueden entrar otras compañías a darnos un mejor servicio y con un mejor precio también”.

En meses pasados, el Ieqroo presentó ante la Secretaría de Finanzas y Planeación una solicitud para ampliar su presupuesto a 21 millones 80 mil 712 pesos, con miras a realizar la consulta.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, activistas cumplieron con todos los requerimientos para llevarla a cabo, como la recaudación de firmas en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, que es donde opera esta compañía.

¿Está usted de acuerdo que, la empresa Aguakan continúe prestando el servicio concesionado de agua potable, alcantarillado y saneamiento?

De acuerdo al oficio CAPA-DG-CC-0181-2022 con el asunto tarifas de agua potable del mes de abril con fecha 07 de abril, el director general de desarrollo hidráulicos de Cancún SA de CV envió las nuevas tarifas por consumo de agua potable y cobro de servicios por otros conceptos y aportaciones para obras de cabecera en el mes de abril, mismas tarifas que han sido debidamente actualizadas tal como se establece en el artículo 7 de la ley de cuotas y tarifas para los servicios público de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del estado de Quintana Roo.

