Pide Remberto a Darwin Puc en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez

Remberto Estrada Barba, presidente municipal de Benito Juárez, afirmó que en reunión con la mesa de seguridad propusieron reelegir a Darwin Puc Acosta, el actual secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito, para que continúe con su mando policiaco en la nueva administración municipal.

Añadió, que cuando haya la oportunidad de entablar un diálogo con la candidata electa Mara Lezama, le propondrá que Darwin Puc Acosta siga con su mandato en este municipio, sin embargo, recalcó que la decisión la tomará el nuevo gobierno no este que va de salida y respetará la decisión que tomen.

Por otra parte, confirmó su compromiso con la ciudadanía en estos últimos meses que le quedan de gobierno en el municipio, donde harán lo necesario para garantizar mejoras en la seguridad a los benitojuarenses de manera inmediata.

“Por el momento no te puedo adelantar nada, pero sí que en la pasada reunión con la mesa de seguridad y justicia supe sobre esta noticia donde me propusieron, sin embargo no puedo decir más” dijo en exclusiva para el Diario La Verdad, Darwin Puc Acosta sobre este tema.