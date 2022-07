Pide Condusef denunciar retención de dinero de Citibanamex en Saldazo

Don Pablo llegó a la sucursal del banco Citibanamex que se ubica en la avenida Tulum en Cancún, en su mano derecha tenía su tarjeta Saldazo de Oxxo, y en la otra la mano de su esposa, tenían un problema y necesitaban retirar dinero, pero no se iba a poder.

"La tarjeta dice Citibanamex, por eso vengo, necesito comprar unos medicamentos y por eso mi hijo me mandó el dinero ayer pero no en el OXXO no me dejan retirarlo, vine aquí y no me dicen nada', señaló don Pablo con desesperación.

Desde el domingo las tarjetas Transfer Saldazo de todo el país sufrieron una "caída" en su sistema y solo se puede hacer depósitos pero no retiros ni transferencias, señaló el encargado de sucursal que pidió omitir su nombre.

Condusef pide a usuarios denunciar retención de dinero de Citibanamex en Saldazo



Desde el domingo las tarjetas Transfer Saldazo de todo el país sufrieron una "caída"

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, (Condusef) tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta el martes pues no hubo denuncias hasta este día.

Por su parte la titular de la Condusef en Quintana Roo Osmida Santiago indicó que lo que se debería hacer es la denuncia a través de la página oficial, pues hasta el día martes, y más de 48 horas después de los primeros problemas registrados, no había alguna denuncia al respecto, sin embargo en las redes sociales varias cuentas indicaron que tenían problemas con la retención de su dinero.

En este momento ya se ha realizado un acercamiento por parte de la Condusef con el banco para tratar de dar solución a esta situación que a cada hora registra más reclamos en redes sociales.

Por su parte un trabajador del banco Citibanamex comentó que les enviaron un comunicado el día lunes en donde se señaló que el problema se restabalecería de 24 a 48 horas, pero aseguró que ese cálculo puede variar.

