Pide Carlos Joaquín priorizar la salud de las mamás este 10 de mayo

El gobernador del estado, Carlos Joaquín pidió a los habitantes de Quintana Roo priorizar la salud de todas las mamás este 10 de mayo y evitar realizar reuniones para festejar el día, ya que de hacerlo las estarían exponiendo a un posible contagio de Covid-19, lo cual se podría lamentar el resto de la vida.

“Es mejor no abrazarlas en esta etapa, no es tiempo de reuniones ni de festejos colectivos. No hagamos algo de lo que podamos arrepentirnos”, declaró.