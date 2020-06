Pide Carlos Joaquín no bajar los brazos en Quintana Roo ante Covid-19

El titular del Ejecutivo estatal, Carlos Joaquín hizo de nueva cuenta el llamado a los habitantes de Quintana Roo no bajar los brazos ante el Covid-19, ya que la llegada de junio no implica la desaparición del coronavirus, motivo el cual aún existe el riesgo de contagiarse en caso de no aplicar las medidas sanitarias correspondientes.

Recordó que la disposición continúa siendo quedarse en casa y solamente se reanudaron las actividades de forma gradual en los sectores primarios como el agropecuario, la pesca y la acuacultura, y los esenciales como el turismo, este último de forma gradual para reactivar la economía del estado.

No se debe bajar la guardia ante el Covid-19

El gobernador de Quintana Roo reiteró que se debe evitar un rebrote de contagios por Covid-19 que obligue a detener la reincorporación en las actividades productivas. Por eso el regreso será ordenado y gradual, primordialmente el de los grupos vulnerables.

Carlos Joaquín reiteró que el programa cinco apoyos para tu tranquilidad sigue vigente. Se han entregado casa por casa más de 704 mil 700 paquetes alimentarios, de los cuales 533 mil 028 fueron en la primera etapa y 171 mil 679 en la segunda fase, los cuales se continúan entregando.

El gobierno del estado pagó a la CFE 50 millones de pesos para apoyar al 68% de los usuarios de la paraestatal con un mes en el consumo de energía eléctrica; se entregaron vales de gas y en materia de salud se atiende a 9 mil personas con el programa “Médico en tu Casa”, y se han atendido más de 11 mil 300 llamadas por denuncias de violencia familiar.

Te puede interesar: VIDEO: Así bailaban las SEXYS turistas en antros de Cancún ¿Lo recuerdas?

Finalmente, el gobernador exhortó a incrementar las medidas de seguridad en la sociedad, así como permanecer en casa porque actualmente en Quintana Roo sigue el momento crucial de la pandemia, lo cual implica reducir la movilidad que hasta en un 85 por ciento, como se había logrado conseguir gracias al esfuerzo de los habitantes.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ